Nebeapsikentė plūstančių tokių žinučių – perspėja visus vairuotojus

Pranešimai būna įvairūs
Pastaruoju metu itin daug klaidinančių žinučių gauna ir UNIPARK paslaugomis besinaudojantys vairuotojai, rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai.
„Nuo 5 iki 50 ar net daugiau: tiek vidutiniškai užklausų kasdien sulaukiame iš savo klientų, kurie informuoja apie juos pasiekusias įtartinas SMS žinutes. Nors atvejai – dažni, žinučių turinys keičiasi nuolat.
Kartais pranešimai būna labai trumpi, pavyzdžiui, su informacija apie tariamą skolą ir klaidinanti nuoroda, o kartais – itin išsamios, kur kalbama apie delspinigius, galimą vairuotojo pažymėjimo atėmimą ar netgi neigiamą įtaką kreditingumo istorijai“, – teigia UNIPARK rinkodaros vadovas Mantas Meškauskas.
Anot jo, į įmonę besikreipiantys klientai dažniausiai nurodo, kad jokių skolų už mokamą automobilių stovėjimą UNIPARK programėlėje nemato. „Todėl vairuotojai kreipiasi į mus prašydami patikslinti, ar tokia skola iš tiesų egzistuoja, ar tai visgi sukčių siunčiami pranešimai.“
Problemai – aukščiausias prioritetas
Kaip pabrėžia M. Meškauskas, bendrovė klientų užklausoms dėl įtartinų žinučių suteikia aukščiausią prioritetą. Pasak jo, tai yra svarbu norint užtikrinti kuo didesnę vartotojų apsaugą.
„Bendraudami su klientais pirmiausia stengiamės juos edukuoti, pabrėžiame, kad jokiu būdu negalima atidarinėti įtartinų nuorodų, kol mūsų vadybininkai nepatvirtina konkrečios informacijos apie besikreipusius vairuotojus. Jei taip nutinka, nuraminame klientus ir patariame, kaip elgtis toliau“, – paaiškina UNIPARK atstovas.
Tai – ne vienintelis būdas, kaip bendrovė stiprina savo klientų apsaugą. Siekiant dar labiau apsaugoti vairuotojus nuo finansinių sukčių ir jų spendžiamų spąstų, automobilių stovėjimo paslaugas Lietuvoje teikianti įmonė bendradarbiauja su visais šalies mobiliojo ryšio operatoriais. Taip siekiama kuo greičiau identifikuoti ir blokuoti siuntėjus, bandančius prisidengti UNIPARK vardu.
„Taip pat nuolat bendradarbiaujame su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kad sukčių platinamos nuorodos būtų kuo greičiau nustatomos ir blokuojamos. Be to, apie galimus sukčiavimo atvejus visada informuojame klientus per savo mobiliąją programėlę ir skambučių centrą, taip pat dalijamės informacija žiniasklaidoje“, – komentuoja M. Meškauskas.
Ragina vairuotojus būti atidžiais
Kaip mini pašnekovas, jo atstovaujama įmonė ir kitos organizacijos maksimaliai stengiasi užkirsti kelią sukčiams pasisavinti lėšas iš klientų. Vis dėlto, didesnio budrumo turi imtis ir patys gyventojai.
„Kartu su mobiliojo ryšio operatoriais, kitomis institucijomis dedame maksimalias pastangas apsaugoti klientus nuo įtartinų SMS žinučių ir sukčių žabangų.
Tačiau ir patiems vairuotojams vertėtų būti budresniems: nespausti įtartinų nuorodų, nepasiduoti nusikaltėlių įkalbinėjimams. Susidūrus su finansiniais sukčiais, taip pat sulaukus įtartinų žinučių, kuriose apsimetama UNIPARK, būtina pranešti policijai bendruoju pagalbos telefonu 112“, – sako UNIPARK rinkodaros vadovas M. Meškauskas.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad oficialiuose UNIPARK pranešimuose niekada nėra jokių aktyvių nuorodų į išorinius puslapius.
„Mūsų siunčiamose SMS žinutėse klientai raginami pasitikrinti informaciją tik oficialiame internetiniame puslapyje www.unipark.lt. Visa komunikacija su klientais vyksta per UNIPARK programėlę, taip pat klientų aptarnavimo specialistus ir unipark.lt puslapyje. Jeigu informacija gaunama el. paštu, visada rekomenduojame įsitikinti, kad siuntėjas yra tikras: mūsų oficialus el. pašto adresas yra info@unipark.lt.“