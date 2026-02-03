Vilniaus vairuotojų laukia pragaras – pradės remontuoti svarbų magistralės tašką

Rangos sutartį dėl A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 12,3 km esančio viaduko rekonstravimo „Via Lietuva“, pasirašė su viešąjį konkursą laimėjusiu rangovu UAB „Tilsta“. Sutarties vertė – apie 6,5 mln. Eur su PVM.
Darbus numatoma pradėti šį pavasarį ir atlikti iki 2027 m. vasaros. Rekonstravimo metu esamas viadukas bus demontuotas ir jo vietoje pastatytas naujas statinys, atitinkantis šiuolaikinius eismo saugos, apkrovų ir ilgaamžiškumo reikalavimus
„Nuosekliai tęsiame prastos būklės kelių infrastruktūros statinių atnaujinimą. Šis, penkis dešimtmečius tarnavęs viadukas, yra ypatingai svarbus tiek kasdieniam gyventojų susisiekimui, tiek sklandžiam krovinių ir tranzito judėjimui.
Džiaugiuosi, kad tiltų ir viadukų atstatymo darbai vyksta visoje šalyje, o prastos būklės statinių skaičius nuolat mažėja. Mums svarbiausia, kad kiekviena kelionė būtų ne tik patogi, bet ir saugi visiems eismo dalyviams“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Gariūnų viaduko rekonstravimas tęsia nuoseklų vienos intensyviausių automagistralių Vilnius– Kaunas–Klaipėda statinių atnaujinimą – šiame kelyje tęsiame tilto per Kruną rekonstravimo darbus, pradedame Sitkūnų viaduko remontą, kapitaliai remontuojame Gėluvos viaduką, tvarkysime pietinį tiltą per Nerį prie Kauno, tiltą per Dubysą.
Kryptingai investuodami į automagistralės A1 ir jos statinių atnaujinimą, siekiame užtikrinti, kad kelionės šiuo pagrindiniu transporto koridoriumi būtų saugesnės, patikimesnės ir patogesnės vairuotojams“, – sakė „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Gariūnų viadukas, esantis netoli Vilniaus, yra strategiškai svarbus – juo per parą vidutiniškai pravažiuoja apie 44 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 4,6 tūkst. – sunkiasvorės. Viadukas pastatytas 1981 m. ir suprojektuotas pagal tuo metu galiojusias tiltų projektavimo normas, kurios nebeatitinka šiuolaikinių transporto apkrovų ir saugos reikalavimų.
Atlikus išsamius A1 kelio 12,3 km esančio viaduko tyrimus, nustatyta, kad jo būklė yra bloga, jis kelia pavojų eismo dalyviams, todėl rekomenduota rengti rekonstrukcijos projektą. Statinys privalo būti kapitaliai remontuojamas arba rekonstruojamas.
Siekiant užtikrinti, kad eismas šiuo intensyviu keliu vyktų kuo sklandžiau, o eismo dalyviai patirtų kuo mažiau laikinų nepatogumų, viaduko rekonstrukcijos metu darbus planuojama organizuoti taip, kad būtų užtikrintas eismo pralaidumas – tiek Vilniaus, tiek Kauno kryptimi bus numatytos dvi eismo juostos.
Prieš pradedant darbus „Via Lietuva“ papildomai informuos visuomenę apie naują eismo organizavimo schemą, kuri bus taikoma viaduko rekonstrukcijos metu.