Išvydę R. Žemaitaičio deklaruotą automobilio kainą – nustebo: suma neatitinka realybės

Prieš tai buvo skelbiama, kad 2024 m. sausio 17 d. buvo sudaryta automobilio nuomos sutartis su R. Žemaitaičiu. Sutarties vertė – daugiau kaip 31 tūkst. eurų. Nuoma truko iki tų pačių metų lapkričio 13 d. – tai reiškia, kad per šį laikotarpį už automobilio nuomą R.Žemaitaičiui iš partijos biudžeto buvo atseikėta apie 3,1 tūkst. eurų kas mėnesį.
Negana to, ekspertai išsiaiškino dar vieną svarbų faktą.
„Remigijus Žemaitaitis kėlė grėsmę mums visiems – ir ne, čia ne apie tai, ką galvojate.
Tuo pačiu Remigijus kėlė grėsmę ir sau, nes kone metus važinėjo su visiškai sumaitotu grabu. Tokiu, kuris kiekvieną sekundę galėjo užmušti arba sužaloti tiek jį, tiek pasitaikiusius niekuo dėtus eismo dalyvius.
Todėl, kad Remigijus deklaracijoje nurodė: jo 2022-ųjų „Range Rover Sport“, kurį šitaip šauniai išnuomojo mūsų pinigais išlaikomai partijai, tėra vertas 25 tūkstančių eurų.
Mes, „Deals On Wheels LT“, nustebome išgirdę tokią kainą.
Ir jūs nustebkite, nes tokių kainų nėra“, – savo feisbuko paskyroje pastebėjimu pasidalijo automobiliais prekiaujančios įmonės „Deals On Wheels LT“ vykdantysis direktorius Adrianas Sabaliauskas.
Jis rašė, kad tvarkingas panašaus amžiaus „RR Sport“ ir mums, ir jums, ir net Remigijui kainuotų iki 85 tūkstančių eurų.
„O štai už nurodytą 25 tūkst. eurų sumą ir mums, ir jums, ir net Remigijui pavyktų įsigyti tik sudaužytą, nuskandintą, iš kelių dalių suvirintą metalo laužą.
Ir juk Remigijus važinėjo tokiu ištisus metus! Rizikavo savo sveikata, savo gyvybe, o tuo pačiu – netikėtomis išlaidomis, prireikus rinkti kitą Seimo narį jam žuvus.
Kartu kėlė realią grėsmę ir mums, ir jums, ir apskritai visiems eismo dalyviams.
Nedarykite taip, kaip Remigijus. Pirkite techniškai tvarkingus automobilius.
Nebent… Nebent Remigijus apsimelavo, teikdamas duomenis deklaracijai.
Bet ir tada nedarykite taip, kaip Remigijus“, – rašė A. Sabaliauskas.
Lrytas bandė susisiekti su R. Žemaitaičiu, tačiau nepavyko.
