Vasarį – papildomi traukinių reisai į krepšinio varžybas ir koncertus

„2025 metais suorganizavome 80 papildomų reisų – tai jau tapo traukiniautojų pamėgta tradicija, todėl ją tęsiame ir šiemet. Siekiame užtikrinti, kad kelionės į koncertus, sporto varžybas ar miestų šventes būtų paprastos, patogios ir saugios“, – sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Šeštadienį, vasario 21-ąją, Šiaulių arenoje startuos „Citadele Karaliaus Mindaugo taurės“ turnyro pusfinaliai, o sekmadienį vyks mažasis ir didysis finalai. Į Šiaulius iš įvairų miestų traukiniais atvykstančių sirgalių stotyje lauks specialūs autobusai, kas 15 minučių važiuosiantys iki autobusų stoties ir Šiaulių arenos.
Po renginių šeštadienį ir sekmadienį krepšinio sirgaliai autobusais galės grįžti atgal į geležinkelio stotį, iš kurios išvyks papildomi traukiniai Klaipėdos (21:49 val.) ir Vilniaus (21:40 val.) kryptimis.
„Džiaugiamės, kad kartu su „LTG Link“ galime sirgaliams pasiūlyti patogesnes galimybes atvykti į vieną svarbiausių sezono renginių – „Citadele Karaliaus Mindaugo taurės“ finalo ketvertą.
Norime, kad krepšinio šventė prasidėtų dar kelionėje – kuo paprasčiau, saugiau ir tvariau pasiekiant Šiaulius. Tikimės, kad papildomi reisai sirgaliams suteiks dar daugiau galimybių atvykti ir gyvai palaikyti savo komandą bei kurti išskirtinę atmosferą“, – sako LKL generalinė direktorė Rasa Liuimienė.
Minėtomis dienomis į Šiaulius verta atvykti ne tik dėl krepšinio kovų, bet ir dėl Šiaulių miesto 790-ojo gimtadienio. Miesto svečiai ir gyventojai kviečiami apsilankyti muziejuose, dalyvauti ekskursijoje autobusu „Pietinia kronikos gyvai“ ir aplankyti Chaimo Frenkelio vilą-muziejų.
Vasario mėnesį suplanuoti dar keturi papildomi reisai, skirti patogiam grįžimui po Kaune organizuojamų renginių. Vasario 13 d. mieste vyks „Eurolygos“ varžybos ir „Lemon Joy“ koncertas, vasario 25 d. – dar vienos „Eurolygos“ rungtynės, o vasario 28 d. – koncertas „Natalija Bunkė 360° Arena Show“. Po kiekvieno iš šių renginių traukinys iš Kauno Vilniaus kryptimi išvyks 23 val.
