Nusipirkote naudotą automobilį? Šios valymo klaidos gali kainuoti brangiai

Naudotų automobilių prekybos bendrovės „Longo LT“ paruošimo centro vadovė Ugnė Debeikienė pranešime pabrėžia, kad iš esmės visos salono vietos yra svarbios – juk tai sąlyginai maža uždara erdvė, kurioje nešvarumai iškart matomi, o kvapai greitai juntami.
„Natūralu, kad įsigijus dėvėtą automobilį labiausiai norisi švaraus vairo, pavarų perjungimo svirties, saugos diržo. Tai tarsi stalo įrankiai – kiekvieną kartą atsisėdus į automobilį juos liečiame, todėl švara šioje zonoje turi būti savaime suprantama“, – sako U. Debeikienė.
Pasak jos, daugiausia nešvarumų kaupiasi žemiausiose vietose – kilimuose, po sėdynėmis, durų apdailos „kišenėse“. Dažni atvejai, kai automobilyje lieka neišvalyti gėrimų ar kitų skysčių pėdsakai – jie ilgainiui tampa nemalonių kvapų šaltiniu.
Ką galite padaryti patys: svarbiausi valymo žingsniai
Savoms reikmėms dažnai pakanka bazinių priemonių – dulkių siurblio, mikropluošto šluostės ir kelių specialių skysčių. Tačiau norint išvalyti automobilį kruopščiau, verta pasirūpinti ir papildomomis priemonėmis.
„Detalesniam valymui galima naudoti šepetėlius sunkiai pasiekiamoms vietoms – oro pūtimo grotelių, mygtukų. Langų skystis padės užtikrinti gerą matomumą, ypač tamsiu paros metu. Plastikui naudokite jiems skirtus purškiamus skysčius, tačiau svarbu jų nepurkšti tiesiai ant paviršiaus – visada ant šluostės“, – pataria ekspertė.
Ji akcentuoja, kad prieš naudojant bet kokią priemonę, ją būtina išbandyti mažiau matomoje vietoje – vieni produktai suteikia blizgesio, kiti – matiškumo. Netinkamai pasirinkta ar per gausiai panaudota priemonė gali palikti dėmių arba net pažeisti paviršių.
Tinkamai atliktas savarankiškas valymas gali užtikrinti švarą automobilyje pusę metų ar ilgiau – tai priklauso nuo to, kaip intensyviai automobilis naudojamas.
„Viskas priklauso nuo to, kiek leidžiate automobilyje „laisvės“ – ar jame valgote, rūkote, keliaujate su gyvūnais. Jei reguliariai prižiūrite transporto priemonę, profesionalų pagalbos gali prireikti tik kartą per metus“, – pastebi U. Debeikienė.
Kada metas kreiptis į profesionalus?
Kai įprastas valymas nebepadeda, kvapai išlieka, o ant sėdynių atsiranda dėmių ar audinys praranda pirminę išvaizdą – metas rimtesnei intervencijai.
„Giluminis salono valymas atliekamas tuomet, kai sauso valymo nepakanka. Naudojami specialūs plaunamieji siurbliai, kurie ne tik purškia chemines medžiagas, bet ir iš karto išsiurbia nešvarumus kartu su panaudotu skysčiu. Cheminės valymo priemonės įtrinamos šepetėliais ir kempinėmis“, – aiškina ekspertė.
„Mėgėjiškoms reikmėms skirta chemija dažnai neveikia taip, kaip norėtųsi, ir suteikia tik trumpalaikį švaros efektą. Tas pats galioja ir išoriniam valymui – net paprastas šampūnas gali turėti skirtingą poveikį. Vienas bus bazinis, kitas – su vašku, kuris ne tik valo, bet ir suteikia blizgesio bei apsaugos“, – teigia U. Debeikienė.
Kėbulo priežiūra – ne tik dėl išvaizdos
Automobilio kėbulas – pirmas dalykas, kurį pastebi aplinkiniai, tačiau poliravimas svarbus ne vien estetikai. Tinkamai nuvalytas ir nupoliruotas paviršius tampa atsparesnis aplinkos poveikiui, purvui ir druskoms.
„Žmonės dažniausiai automobilį poliruoja pavasarį, kai norisi, kad jis blizgėtų. Tačiau tai labai svarbu ir prieš žiemą – poliruotas paviršius tampa slidesnis, todėl purvas ir druskos prie jo kimba mažiau. Tokį paviršių vėliau lengviau nuplauti ir prižiūrėti. Vaškai ar keramikinės dangos leidžia ilgiau išlaikyti švarų ir apsaugotą paviršių“, – sako U. Debeikienė.
Vis dėlto ji įspėja: mėgėjiškai atliekamas poliravimas ar netinkamos priemonės gali ne padėti, o pakenkti automobilio lakui.
Pasak paruošimo centro vadovės, vis daugiau pirkėjų žvelgia į automobilio priežiūrą ne kaip į išlaidas, o kaip į ilgalaikę investiciją.
„Švarus salonas – tai ne tik komfortas kasdienėse kelionėse, bet ir protinga investicija. Tvarkingas automobilis atrodo patikimesnis, o tai gali nulemti, kaip greitai jį parduosite – ir už kokią kainą“, – apibendrina U. Debeikienė.