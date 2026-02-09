„Regitra“: būsimi vairuotojai teorijos egzaminą galės laikyti ukrainiečių kalba

Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, sprendimas įgyvendinti šį pokytį priimtas atsižvelgus į ukrainiečių prašymus.
„Sulaukėme daug ukrainiečių prašymų egzaminus laikyti jų gimtąja kalba, todėl negalėjome likti abejingais. Didelė dalis šių žmonių į Lietuvą atvyko bėgdami nuo Rusijos pradėto plataus masto karo Ukrainoje, todėl siekdami užtikrinti jiems viešųjų paslaugų prieinamumą, tokiu būdu išreiškiame solidarumą su Ukraina ir jos piliečiais, kuriems Lietuvoje suteiktas laikinosios apsaugos statusas“ – pranešime cituojamas V. Kondratovičius.
Norintieji laikyti vairavimo teorijos egzaminą gali registruotis internetu.
„Regitros“ duomenimis, šių metų sausį iš viso vyko 10 823 teorijos egzaminai. 9 926 asmenų egzaminą laikė lietuvių kalbą, 815 – anglų, 68 – lenkų, 6 – prancūzų, 8 – ispanų.