Nauja tilto versija suerzino gyventojus – surinko šimtus parašų

Kodėl klaipėdiečiams buvo pristatytas dviračių ir pėsčiųjų tiltas, o šiuo metu yra projektuojamas vadinamasis magistralinis automobilių tiltas? Tai esminis klausimas, į kurį gyventojai tikisi atsakymo iš miesto mero Arvydo Vaitkaus.
„Šio susitikimo tikslas buvo ne piketas, mitingas ar peticija, o pozicijos išsakymas. Atėjo tie, kurie norėjo pasirašyti po klausimais savivaldybei, išreikšti savo palaikymą pėsčiųjų tiltui, o automobiliniam pasakyti griežtą „ne“ pasirašant tokią nuomonę ir palikti kontaktus. Surinkome daugiau nei 100 parašų“, – kalbėjo Liepų gatvės gyventoja, viena iš bendruomenės ir socialinio verslo „Keliaujančios mamos“ įkūrėjų Vilma Vainorė.
Klausimai išsiųsti, gyventojai laukia savivaldybės atsakymų.
„Sakoma, kad tilto klausimas bus išspręstas įvertinus specialistų išvadas ir išklausius gyventojų nuomonę iki viešo svarstymo. Mes labai tikimės, kad būsime pakviesti į viešą svarstymą. Kada jis bus – taip pat nežinome. Šį klausimą uždavėme savivaldybei.
Feisbuke jau yra sukurta grupė, kurioje per dvi savaites susirinko daugiau nei 900 klaipėdiečių. Liepų, Danės, Bangų, Baltikalnio gatvių, Bastionų kvartalo gyventojai nesutinka su savivaldybės noru sunaikinti Danės poilsio parką, kuris buvo atnaujintas prieš kelis metus ir į kurį buvo investuota 11 milijonų eurų“, – sako V. Vainorė.
Susitikimo metu gyventojai kalbėjo, kad iš Klaipėdos miesto savivaldybės gaunami atsakymai dažnai skiriasi priklausomai nuo to, ar jie pateikiami uždaruose posėdžiuose, ar viešojoje erdvėje. Taip pat trūksta viešai prieinamų, aiškių dokumentų, kurie pagrįstų, kodėl Bastionų tiltas turėtų būti automobilinis, o ne pėsčiųjų ir dviračių.
Dalis susirinkusiųjų nurodė, kad jiems žinoma tik sena – maždaug prieš dešimtmetį atlikta studija, kurioje teigiama, jog toks tiltas neišspręstų esminių eismo problemų ir nėra kritiškai būtinas miesto transporto sistemai.
Pagal dabar viešai aptariamus sprendinius, tiltas jungtųsi su Danės gatve ir Laivų skersgatviu. Tačiau ne visi gyventojai žino, kad Danės gatvės rekonstrukcija jau paskelbta, o tai kelia papildomų klausimų dėl bendro transporto srautų planavimo.
Susitikime dalyvavę vietos gyventojai, taip pat tėvų ir mamų bendruomenių atstovai akcentavo galimą net trigubą triukšmo, oro taršos ir saugumo padidėjimą šioje miesto dalyje, remiantis 2015 m. atliktos studijos duomenimis.
„Danės parkas – tai erdvė, kurioje nuolat lankosi šeimos su vaikais, vyksta laisvalaikio veiklos, todėl bet koks automobilių srauto augimas kelia pagrįstą nerimą“, – pranešime žiniasklaidai pažymi iniciatyvūs klaipėdiečiai.
Susitikimo metu kalbėta ir apie tai, kad laikinasis pėsčiųjų tiltas sulaukė itin teigiamų miestiečių reakcijų. Žmonės juo noriai naudojosi, o erdvė tapo gyva, patraukli ir orientuota į pėsčiuosius bei dviratininkus.
Todėl gyventojams kyla natūralus klausimas: kodėl sprendimas, kuris akivaizdžiai pasiteisino, buvo atmestas, o vietoje jo siūlomas automobilių tiltas? Būtent čia, pasak susirinkusiųjų, ir prasidėjo didžiausi nesutarimai.
Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad jie nėra prieš tilto statybas, tačiau dauguma aplinkinių gatvių gyventojų ir atokiau gyvenančių klaipėdiečių palaiko pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą, kuris išsaugotų Danės pakrantės rekreacinį charakterį ir nekurtų papildomos taršos. Gyventojai aiškiai įvardijo: automobilinio tilto šioje vietoje jie nenori.