Stiprins vilkikų patikras: kontrolei planuojama įrengti 18 svarstyklių

„Bus kompleksinis sprendimas, kuris jau vyksta. Pirmiausia, bus diegiamos svarstyklės pagrindiniuose taškuose. Per trejus metus „Via Lietuva“ planuoja įdiegti 18 svėrimo vietų. Taip pat stiprinami iš esmės LTSA pajėgumai, kad 24/7 būtų patikrinimai sunkiasvorio transporto ir nustatomos, jeigu yra, perkrovos, ir vežėjams nekiltų net minčių perkrauti transportą“, – trečiadienį LRT radijui teigė ministras.
„Tai tikslas ir yra, kad būtų davikliai, kurie fiksuotų ir iš kurių parodymų būtų galima automatiškai išrašyti protokolus – čia kaip momentiniai greičio matuokliai. Taip pat LTSA turėtų pajėgumus tikrinti fiziškai keliuose atitinkamą skaičių sunkiojo transporto (priemonių – ELTA) ir būtų galima fiksuoti, jei yra tie perkrovos atvejai“, – pridūrė jis.
J. Taminsko teigimu, 2025 m. LTSA, patikrinusi 12 tūkst. sunkiasvorių transporto priemonių, nustatė virš 200 perkrovimo atvejų. Vis tik, jo teigimu, per parą Lietuvos magistraliniais keliais pravažiuoja daugiau kaip 18 tūkst. vilkikų, todėl, pasak ministro, bus siekiama didinti LTSA resursus ir užtikrinti efektyvią kontrolę.
„Per pernai metus LTSA patikrino per 12 tūkst. transporto priemonių, nustatė virš 200 perkrovimo atvejų, iš kurių virš 100 yra vidaus vežėjai. Didžiąją dalį sudarė būtent miškovežiai“, – teigė ministras.
„Pagrindinėse mūsų magistralėse (...) per parą vidutiniškai pravažiuoja per 18 tūkst. sunkiasvorių transporto priemonių. (...) Suvedus skaičius matome, jog ta kontrolė yra nepakankama. Būtent šiais metais be kita ko pradedame ir stiprinti LTSA pajėgumus, kad kontrolę galėtų vykdyti tinkamai“, – tęsė jis.
Tuo metu asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius Šarūnas Frolenko teigia, kad šiuo metu A1 kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda įrengtos svarstyklės fiksuoja kelis šimtus atvejų per dieną. Jis siūlo atsakomybę už perkrautą transporto priemonę taikyti ne tik vežėjams.
„Tai, kad LTSA nustatė 200 su kažkiek atvejų per metus, tai yra neveikiančios kontrolės pavyzdys. Svarstyklės, kurios šiuo metu negali nubausti ir kurios yra įrengtos A1 kelyje, per dieną fiksuoja po 700–800 atvejų, kai yra viršijamas svoris“, – teigė jis.
„Priemonių ir atsakomybės čia būtinai reikia – mes turime pradėti kalbėti ne tik apie tą, kuri veža, bet ir apie tą, kuris priima. (...) Kai jis priima ir, kai važtaraštyje mato, kad svoris yra ženkliai didesnis, atsakomybė turėtų atsirasti ir to, kuris priima“, – aiškino Š. Frolenko.
J. Taminsko teigimu, siekiant spręsti perkrautų vilkikų žalos valstybiniams keliams problemą, sudaroma išplėstinė darbo grupė. Be to, anot ministro, vežėjai bus kviečiami pasirašyti memorandumą, juos įpareigosiantį laikytis teisės aktų.
„Jau dabar yra sudaroma (...) išplėstinė darbo grupė, į kurią bus įtraukiamos kitos institucijos ir asociacijos, kur papildomai bus analizuojama, kokių dar reikėtų priemonių. (...) Be kita ko, planuojame kviesti asociacijas, vežėjų asociacijas, įmones, kurios priima sunkųjį transportą, atveža prekes, (...) pasirašyti memorandumą „Stop kelių gadinimui“, kad ir vežėjai įsipareigotų patys laikytis teisės aktų, neperkrauti savo sunkiojo transporto ir taip nelaužyti Lietuvos kelių“, – sakė jis.
Kaip skelbia „Via Lietuva“, Lietuvoje keliais gali važiuoti standartinės krovininės transporto priemonės, kurių svoris su kroviniu yra iki 40 tonų, o jų varančiosios ašies apkrova negali viršyti 11,5 tonos, kitų ašių – ne daugiau kaip 10 tonų.
Įmonė planuojama kasmet keliuose įrengti po 6 dinamines svarstykles, kurių skaičius iki 2028 metų pasieks 18.
Anksčiau J. Taminskas teigė, kad LTSA bus skirtas 10 kartų didesnis finansavimas. Kaip skelbė Susisiekimo ministerija, planuojama, kad šiemet LTSA gaus 2 mln. eurų papildomą finansavimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) administracinių nusižengimų teisenai vykdyti.
vilkikaipatikrosSvarstyklės
Rodyti daugiau žymių