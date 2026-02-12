Baltarusijos režimas toliau daro ką nori: vežėjai pateikė naujausią informaciją

Vilkikai vis dar negrįžta
Pasiteiravus, kokios yra naujausios žinios iš Baltarusijos dėl įstrigusių vilkikų, E. Mikėnas sako, kad situacija iš esmės nepasikeitė – Lietuvos vežėjams priklausančios transporto priemonės ir toliau yra sulaikytos Baltarusijos teritorijoje.
„Patvirtintų atvejų, kad vilkikai būtų pradėti grąžinti savininkams, šiuo metu neturime. Asociacijos nariai informuoja, kad kai kuriais atvejais ir toliau pateikiamos ar atnaujinamos sąskaitos už transporto priemonių saugojimą“, – tikina „Linavos“ vadovas.
Jis taip pat priduria, kad tarp „Linavos“ narių yra nemažai vežėjų, kurie tam tikru laikotarpiu buvo apmokėję pateiktas sąskaitas už transporto priemonių saugojimą, tikėdamiesi susigrąžinti savo vilkikus ir puspriekabes. Anot E. Mikėno, tokie sprendimai buvo priimami esant itin sudėtingai situacijai ir siekiant sumažinti galimus nuostolius.
„Tačiau vėliau paaiškėjo, kad net ir apmokėjus pateiktas sąskaitas nėra jokių realių garantijų, jog transporto priemonės bus grąžintos, todėl dalis vežėjų šiuo metu yra sustabdę tolimesnius mokėjimus.
Toliau siunčia sąskaitas
Tačiau asociacijos nariai ir toliau gauna sąskaitas iš Baltarusijos įmonės „Beltamozservice“ už vadinamąjį saugojimą, taip pat susiduria su reikalavimais pasirašyti pasaugos sutartis, numatančias maždaug 120 eurų mokestį už transporto priemonę per parą.
„Esant tokiam neapibrėžtumui, vežėjai pagrįstai vengia prisiimti papildomus finansinius įsipareigojimus be jokių teisiniu ar politiniu lygmeniu suteiktų garantijų“, – pažymi „Linavos“ prezidentas.
Pasak jo, priklausomai nuo laikymo trukmės, vežėjams pateikiamos sąskaitos kai kuriais atvejais sudaro kelis ar net keliasdešimt tūkstančių eurų.
Žiema taip pat galėjo padaryti žalą
Šiųmetė žiema – itin šalta. Ar nebus taip, kad palikti vilkikai Baltarusijoje net neužsikurtų dėl didelių šalčių net jei jie būtų išleidžiami? Ar šaltis nepadarė vilkikams papildomų nuostolių? E. Mikėnas atviras – tokia rizika yra reali.
„Transporto priemonės ilgą laiką stovi neeksploatuojamos, be reguliarios techninės priežiūros, todėl dideli šalčiai gali turėti neigiamą poveikį akumuliatoriams, degalų sistemoms, elektronikai. Net ir išleidus vilkikus, daliai jų tikėtina prireiktų papildomų techninių darbų ar remonto, o tai reikštų papildomus nuostolius vežėjams. Transporto priemonės buvo paliktos su vasariniu kuru“, – atkreipia dėmesį jis.
Pateikė naujausius skaičius
Paprašius patikslinti, kokių veiksmų „Linava“ žada imtis, kad susigrąžintų vilkikus į Lietuvą, E. Mikėnas sako, kad toliau dirba kartu su Lietuvos institucijomis, pirmiausia su Užsienio reikalų ministerija, „siekdama, kad šis klausimas būtų sprendžiamas tarptautiniu lygmeniu.“
Taip pat vertinamos galimos politinės, diplomatinės ir teisinės priemonės, taip pat svarstomas klausimo kėlimas Europos Sąjungos institucijose, siekiant sulaikyto turto grąžinimo.
Praėjusiais metais kilo tikras samyšis, kai Lietuvos muitinė paskelbė, kad kai kurie vilkikai, kurie laikyti įstrigusiais Baltarusijoje, iš tiesų riedėjo Lietuvos keliais. Dar daugiau painiavos įnešė tai, kad premjerė Inga Ruginienė ir Susisiekimo ministras Juras Taminskas kartojo, kad „Linava“ niekaip nepateikia tikslių skaičių, kiek Baltarusijoje iš tiesų yra įkalintų transporto priemonių. Valdžios institucijos baksnojo į vienus skaičius, vežėjai – visai kitus.
Šiandien E. Mikėnas besiremdamas naujausiais „Linavos“ duomenimis, surinktais iš 149 įmonių, tvirtina, kad Baltarusijoje šiuo metu sulaikyta 1071 transporto priemonė, iš kurių 496 vilkikai ir 575 puspriekabės.
„Kartu pabrėžiame, kad tai nėra galutiniai skaičiai – preliminariais vertinimais, iš viso Baltarusijoje gali būti sulaikyta iki 4 tūkst. Lietuvos vežėjams priklausančių krovininių transporto priemonių, nes duomenys apima tik tas įmones, kurios kreipėsi į asociaciją ir pateikė informaciją“, – atkreipia dėmesį „Linavos“ prezidentas E. Mikėnas.