Rusai toliau sėkmingai perka užsienietiškus automobilius – plaukia dešimtimis tūkstančių

Primenama, kad Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 m. ES, JAV, Japonija ir Pietų Korėja įvedė plataus masto sankcijas, ribojančias automobilių eksportą į šalį. Didžiausi pasaulio automobilių gamintojai įsipareigojo sustabdyti pristatymus ir nutraukti veiklą Rusijos rinkoje. Dėl to Rusijoje smarkiai smuko oficialūs Vakarų ir Japonijos prekių ženklų pardavimai.
Tačiau naujų automobilių registracijos duomenys, kuriuos peržiūrėjo „Reuters“, rodo, kad užsienio markių automobiliai ir toliau dideliais kiekiais patenka į Rusiją, daugiausia per Kiniją.
Dėl vis augančios „pilkosios rinkos“ Rusijos prekiautojai dabar gali įsigyti Vakarų, Japonijos ir Pietų Korėjos automobilius per tarpininkus Kinijoje. Daugelis šių automobilių gaminami Kinijoje, bendradarbiaujant su tarptautiniais gamintojais. Kiti gaminami Europoje, o Rusiją pasiekia per Kiniją.
Pagrindinis naudojamų schemų metodas, pasak „Reuters“ – naujus automobilius klasifikuoti kaip „nulinės ridos naudotas“ transporto priemones. Kinijos prekiautojai pirmiausia registruoja automobilius kaip parduotus vidaus rinkoje, o tada, prieš eksportuodami, perklasifikuoja juos kaip naudotus.
Teigiama, kad ši praktika leidžia eksportuotojams apeiti automobilių gamintojų apribojimus dėl naujų transporto priemonių pardavimo Rusijai. Itin konkurencingoje ir smarkiai subsidijuojamoje Kinijos automobilių rinkoje tokios operacijos taip pat padeda padidinti didinti pardavimus ir išparduoti perteklines atsargas.
Pasak Rusijoje įsikūrusios bendrovės „Autostat“, vien 2025 m. Rusijoje buvo parduota beveik 130 tūkst. transporto priemonių, pagamintų sankcijas taikančių šalių automobilių gamintojų, o nuo 2022 m. pradžios užregistruota daugiau nei 700 tūkst. tokių automobilių. Beveik pusė pastaruoju metu parduotų automobilių yra pagaminti Kinijoje.
Tarp Rusijoje labiausiai perkamų užsienio markių minimos „Toyota“, BMW, „Mercedes-Benz“ ir „Volkswagen“. Rusijos elitui taip pat ir toliau pavyksta įsigyti prabangių visureigių „Mercedes G-Class“.
Pasak „Reuters“, automobilių gamintojai tvirtina draudžiantys tiesioginį pardavimą Rusijai ir įdiegę apsaugos priemones, kad užkirstų kelią neteisėtam eksportui, tačiau pripažįsta, jog netiesioginę prekybą trečiosiose šalyse stebėti sudėtinga.
Europos, Japonijos ir Pietų Korėjos valdžios institucijos teigia tiriančios galimus sankcijų pažeidimus, o ekspertai pažymi, kad visiškas sankcijų įgyvendinimas dėl globalizuotos tiekimo grandinės ir tarpininkų tinklų yra beveik neįmanomas.
