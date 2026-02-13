Valentino diena kitaip: lietuviai prisipažino, kuriai automobilio markei atiduotų širdį

Šie juokai daug kam atpažįstami ir realiame gyvenime, nes Lietuvoje automobilis – daugiau nei transporto priemonė. Tai laisvė, patogumas, kasdienybės dalis, statuso simbolis, o kartais net savotiškas šeimos narys. Todėl artėjant Meilės dienai „Autogidas“ savo „Facebook“ paskyroje paklausė bendruomenės paprasto klausimo: kokios markės automobilis jums pirmoje vietoje? Atsakymai pasipylė greitai, o diskusija atskleidė aiškų paveikslą – lietuvių meilė automobiliams turi savo favoritų eilę.
Trys vardai, kurie dominavo tarp mylimiausiųjų
Ryškiausiai diskusijoje skambėjo „Audi“. Ši markė sulaukė daugiausia paminėjimų ir neretai buvo įvardijama be jokių papildomų argumentų – tiesiog „Audi“, „tik Audi“, „visada Audi“. Kai kurie bendruomenės nariai ją net pavadino „žiedų valdove“ – taip simboliškai apibūdindami jos dominavimą ir ilgametį statusą rinkoje. Toks lakoniškumas išduoda stiprų vairuotojų pasitikėjimą – kai pasirinkimo nebereikia pagrįsti, jis jau tapęs savaime suprantamu. Tarp dažniausiai minimų ir geidžiamiausių modelių išsiskyrė „Audi quattro“, „Audi 100“, „Audi C4“, „Audi A6 C4 2,5 TDI 103 kW“, „Audi A6 C5“, „Audi A6 quattro“, „Audi A6 1,9 TDI (1996 m.)“, „Audi A4 B8 100 kW“, „Audi A3“, „Audi A8“, „Audi S8 D3“, „Audi Q7“, „Audi Q5 Sportback PHEV“, taip pat sportiškieji „Audi RS“, „Audi RS 6“ ir „Audi RS 7“. Diskusijoje prisimintas ir klasika tapęs „Audi Coupé quattro B2“, o kai kurie akcentavo būtent senesnius modelius – ypač „Audi“ iki 2015 metų. Minėti ir konkretūs deriniai, pavyzdžiui, 2,8 litro variklis su „quattro“ sistema ir mechanine pavarų dėže – kaip patikimumo bei vairavimo malonumo etalonas.
Iškart šalia „Audi“ rikiavosi „Volvo“. Čia tonas buvo ramesnis, labiau paremtas asmenine patirtimi nei emociniu užsidegimu. Komentaruose nuolat kartojosi žodžiai apie patikimumą, saugumą, komfortą ir ilgaamžiškumą. Ne vienas vairuotojas pabrėžė, kad jau ne pirmą kartą renkasi „Volvo“ ir nemato poreikio dairytis kitur. Tai rodo ne trumpalaikę simpatiją, o brandų prisirišimą, kai automobilis tampa ne avantiūra ar trumpam laikui skirtu žaislu, o patikimu kasdienybės partneriu. Tarp minimų modelių ryškiausiai išsiskyrė „Volvo XC90“ – ne kartą įvardytas kaip šeimos automobilis, dažnai minėtas kartu su „Volvo XC60“. Taip pat skambėjo „Volvo S80“ (ypač su D5 varikliu), „Volvo V70“, „Volvo S70“, „Volvo S30“, taip pat su pagarba prisiminti ir senesnieji D5 varikliai, apibūdinti kaip ilgaamžiai ir „neužmušami“.
Trečias pagal dažnumą minėtas vardas – „BMW“. Ši markė diskusijoje sukėlė daugiausia emocijų. Vieniems „BMW“ siejasi su vairavimo malonumu, jautriu bei tiksliu valdymu ir dinamika, kurią sunku supainioti su kuo nors kitu. Kiti turi aiškią, neretai kritišką nuomonę, tačiau akivaizdu – „BMW“ abejingų nepalieka. Komentaruose buvo minimi tiek klasikiniai, tiek naujesni modeliai: „BMW E38“, „BMW E36“, „BMW 7 serija“, „BMW G30“, „BMW G20“, „BMW X5“, „BMW E70“, „BMW X6“, „BMW 118“. „BMW E38“ ir „BMW E36“ vairuotojų įvardyti kaip tvirti, savo laikmečiu aukštą kartelę iškėlę modeliai, iki šiol vertinami dėl konstrukcijos ir važiavimo pojūčio. „BMW 7 serija“ diskusijoje siejosi su solidumu ir komfortu. Naujesni „BMW G30“ ir „BMW G20“ minėti kaip modernesni, technologiškai pažangesni pasirinkimai. „BMW X5“ (taip pat „BMW E70“) ir „BMW X6“ apibūdinti kaip galingi, išraiškingi modeliai, o „BMW 118“ – kaip kompaktiškas, bet išlaikantis markei būdingą dinamiką variantas.
Vis tik emocinis pasirinkimas ne visada sutampa su tuo, ką rinkoje realiai daugiausia perkama ir parduodama. Remiantis „Autogidas“ skelbimų portalo statistika, pagal parduodamų automobilių dalį pirmauja „Volkswagen“ – 12,41 proc. visų skelbimų. Toliau rikiuojasi „BMW“ – 10,93 proc., „Audi“ – 8,15 proc., „Mercedes-Benz“ – 6,09 proc., „Opel“ – 5,71 proc., „Toyota“ – 4,92 proc., „Ford“ – 4,84 proc., „Volvo“ – 4,56 proc. ir kitos markės.
Iš visos diskusijos galima suprasti paprastą dalyką: vieni renkasi tai, kas jau patikrinta ir patikima, kiti – tai, kas teikia emociją ir išskirtinį vairavimo pojūtį, tačiau visais atvejais sprendimas nėra atsitiktinis – už kiekvieno paminėto vardo slypi patirtis, istorijos ir asmeninis santykis su automobiliu. Įdomu tai, kad nors „Volkswagen“ pagal „Autogidas“ statistiką yra dažniausiai parduodama markė, diskusijoje ji retai buvo įvardijama kaip geidžiamiausia ar labiausiai mylima, o kur kas daugiau emocinių vertinimų ir asmeninių istorijų sulaukė „Audi“, „Volvo“ ir „BMW“. Tai leidžia daryti išvadą, kad vienos markės gali dominuoti rinkos skaičiuose, tačiau visai kitos – žmonių simpatijose. Šiuo atveju statistika atspindi pasiūlą ir paklausą, o komentarai – tai, kas vairuotojams iš tiesų artima.
Kitos dažnai minėtos markės
Diskusija, žinoma, nesibaigė trimis vardais. Aktyviai buvo minima „Toyota“ – dažniausiai kaip patikimumo ir racionalumo simbolis. Komentaruose skambėjo konkretūs modeliai: „Toyota Sienna“, „Toyota C-HR“, „Toyota RAV4“, taip pat sportiškesnė „Toyota Supra MK4–MK5“. Šie pavadinimai buvo minimi kaip skirtingų poreikių atspindys – nuo šeimos automobilio iki emociją kuriančio, išskirtinio modelio. Greta „Toyota“ ne kartą paminėtas ir „Lexus RX 450h“, siejamas su komfortu, tyliu važiavimu ir aukštesnės klasės pojūčiu.
Netikėtai daug šiltų žodžių sulaukė „Opel“. Komentatoriai dalijosi asmeninėmis patirtimis ir su nostalgija prisiminė tokius modelius kaip „Opel Vectra 2000“, „Opel Ascona“, „Opel Omega“, „Opel Monza“, „Opel Kadett“, taip pat praktiškesnius „Opel Zafira“, „Opel Sintra“, „Opel Granada“ ir net rečiau minimą „Opel 23C“. Atsiliepimai buvo paremti asmenine patirtimi ir net nostalgija: „Pati geriausia, kurią turėjau, tai Opel… problemų buvo su juo mažiausiai“, „Opelis – kantri mašina“. Tokie atsiliepimai rodo, kad simpatija automobiliui kartais gimsta iš gyvenimiškų, kasdienių patirčių.
Diskusijoje taip pat skambėjo „Honda“, „Volkswagen“, „Subaru“, „Ford“, „Nissan“, „Peugeot“, „Porsche“, „SAAB“ ir kiti vardai. Tai dar kartą patvirtina, kad lietuvių vairuotojų pasirinkimai labai įvairūs – vieni renkasi dėl racionalių argumentų, kiti dėl emocijos, tačiau kiekvienas turi savo istoriją ir savo priežastį mėgti būtent tą markę.
Romantika baigiasi… lietuviškame speige
Valentino dienos nuotaika greit išsisklaidė – po romantišku klausimu apie „mylimiausią“ markę greitai išlindo ir lietuviška realybė. Komentaruose vis pasikartojo mintis, kurią galima laikyti neoficialia šios apklausos išvada: meilė meile, bet išaušus speiguotam rytui viską nulemia komfortas.
Kai kurie bendruomenės nariai tiesiai šviesiai pasiūlė: „Gerai, dabar pasvajokim, bet pasižiūrėsim, kuri bus numeris vienas, kai ateis šalčiausia naktis ir kitą rytą reikės užvesti variklį.“ Ir būtent čia, anot komentatorių, baigiasi simpatijos, o prasideda realybė. Nes tada paaiškėja, kas iš tiesų yra ištikimas partneris ant keturių ratų, o kas – tik akį traukiantis pasirinkimas šiltajam sezonui. Nors tai sakoma su šypsena, šiame pastebėjime daug tiesos – lietuviui svarbiausia, kad automobilis vežtų, „nesispyriotų“ ir nereikalautų neplanuotų išlaidų.
Balsavusieji net įvardijo konkrečius modelius, kurie, jų teigimu, užsiveda net ir esant rimtam speigui. Tarp tokių paminėta „Skoda Fabia 2002 m. 1.9 SDI“, taip pat akcentuota, kad beveik tik senesni „Audi“ ir „Volkswagen“ modeliai patikimai užsiveda per didžiausius šalčius, o kai kurie vairuotojai geru žodžiu minėjo ir dalį „Volvo“ modelių. Tai rodo, kad automobilio patikimumas žiemą ar kitomis sudėtingomis sąlygomis „Autogidas“ bendruomenei yra labai svarbus kriterijus.
Todėl šalia emocinių favoritų diskusijoje nuolat skambėjo ir paprasta, bet aiški mintis: „Geriausias tas, kuris negenda ir užsiveda per šalčius“. Ir, panašu, būtent ši taisyklė daugeliui tampa galutiniu sprendimo argumentu.