Vilniaus rajono taryba apsisprendė: už pedofiliją bausto kardinolo vardo gatvių pavadinimai nebus keičiami

Siūlymus keisti H. Gulbinowicziaus vardu pavadintas gatves Vilniaus rajono savivaldybės tarybai teikė jos narys Daniel Ilkevič. Politikas siūlė kardinolo vardu pavadintas gatves rajone pakeisti į Buivydžių ir Gabrielio Jano Mincevičiaus gatves.
Už abu pasiūlymus dėl gatvių pavadinimų keitimo balsavo 10 tarybos narių, 3 buvo prieš, 15 susilaikė. Vienas tarybos narys abiejuose balsavimuose nedalyvavo. Taigi, taryba nutarė nepradėti svarstyti teikto pasiūlymo keisti H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių pavadinimų.
Naujienų portalas Lrt.lt skelbė, kad 2020 m. Vatikano sprendimu kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Kaip teigiama portalo publikacijoje, iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinowiczius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.
Anot Lrt.lt, Vilniaus rajono savivaldybėje klausimas dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus nebuvo svarstytas nė karto. Portalui rajono meras Robertas Duchnevičius anksčiau teigė, kad esant dabartinei tarybos sudėčiai, kurioje daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai, jis nemato prasmės kelti šį klausimą.
Vilniaus rajonastarybagatvės pavadinimas
Rodyti daugiau žymių