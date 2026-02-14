Palygino degalų kainas Lenkijoje ir pas mus: štai kiek sutaupytumėte

Skirtumas tarp benzino ir dyzelino kainų nepakito ir sudaro 0,16 Eur/l. ES šalyse praėjusią savaitę vidutinės degalų kainos degalinėse taip pat kilo: benzinas vidutiniškai brango 0,2 proc., o dyzelinas – 0,1 procento. Palyginti su ES šalių kainų vidurkiais, mūsų šalyje benzino vidutinė kaina mažesnė 10,7 proc., dyzelino kaina didesnė 1,7 procento.
Praėjusią savaitę „Brent“ naftos vidutinė kaina siekė 67,7 JAV dolerio/bbl – tai 1,3 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę ir 9,9 proc. mažesnė nei prieš metus, kai 2025 m. vasario 3–9 d. vidutinė kaina siekė 75,1 JAV dolerio/bbl. Pagal naujausių ateities sandorių kainas matyti, kad artimiausiais metais naftos kainos bus 1 JAV doleris/bbl mažesnės nei buvo prognozuojama prieš savaitę ir sudarytų 65–67 JAV dolerių/bbl.
Vasario 9-ąją, pirmadienį, mūsų šalies degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,45 Eur/l, dyzelino vidutinė kaina siekė 1,61 Eur/l. Degalinių tinkluose benzino kainos svyravo nuo 1,35 Eur/l iki 1,56 Eur/l, dyzelino – nuo 1,52 Eur/l iki 1,7 Eur/l.
Palyginimui, pernai, 2025 m. vasario 10 d., vidutinė benzino kaina šalyje buvo 1,49 Eur/l, o dyzelino – 1,60 Eur/l.
Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje padidėjo 0,3–1,3 proc., o Vokietijoje kaina sumažėjo 0,5 procento.
Per mėnesį benzino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,8–2,8 proc., išskyrus Lenkiją, kur kaina sumažėjo 0,8 procento.
Per pastaruosius 12 mėn. benzino kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,1–11,7 procento.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina yra 1,35 Eur/l – tai 0,10 Eur/l mažesnė kaina nei Lietuvoje. Toks kainų skirtumas buvo 2023 m. rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje. Estijoje ir Latvijoje benzino vidutinė kaina atitinkamai yra 1,45 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Benzino vidutinės kainos aštuoniose ES šalyse dabar mažesnės nei Lietuvoje. Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos yra Nyderlanduose, Danijoje ir Vokietijoje (1,80–2,03 Eur/l), mažiausios – Maltoje, Kipre ir Bulgarijoje (1,22–1,34 Eur/l).
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę visose lyginamose šalyse padidėjo 0,3–1,3 proc., išskyrus Vokietiją, kur kaina sumažėjo 0,5 procento.
Per mėnesį dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 1,9–5,6 proc., išskyrus Lenkiją, kur kaina sumažėjo 0,9 procento.
Per pastaruosius 12 mėn. dyzelino vidutinė kaina Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo 4,8–8,3 proc., Lietuvoje ir Vokietijoje padidėjo atitinkamai 0,6 proc. ir 2 procentais.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina yra 1,4 Eur/l – tai 0,21 Eur/l mažesnė kaina nei Lietuvoje. Toks kainų skirtumas buvo 2023 m. spalio viduryje. Estijoje ir Latvijoje dyzelino vidutinė kaina atitinkamai yra 1,41 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos yra aštuoniolikoje ES šalių. Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Suomijoje, Nyderlanduose ir Danijoje (1,74–1,83 Eur/l), mažiausios – Čekijoje, Bulgarijoje ir Maltoje (1,21–1,36 Eur/l).
Vasario pradžioje (vasario 11 d. palyginti su sausio 30 d.) benzino didmeninė kaina padidėjo 0,024 Eur/l, dyzelino kaina padidėjo 0,004 Eur/l. Sausio mėn. benzino didmeninė kaina padidėjo 0,025 Eur/l, o dyzelinas pabrango 0,047 Eur/l. Per 2025 m. gruodžio mėnesį benzino ir dyzelino didmeninės kainos sumažėjo po 0,07 Eur/l.
Žaliavinė nafta į Lietuvą 2026 m. sausio mėn. buvo įvežama iš Saudo Arabijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Alžyro, o vasario pradžioje – iš Saudo Arabijos ir Norvegijos.