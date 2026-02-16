Ekspertai pataria: patikrinkite tai prieš pirkdami naudotą automobilį – tokiu būdu sutaupysite

Apie kritiškai svarbias patikras paskelbtame interviu „GOBankingRates“ papasakojo automobilių ekspertė, „Car Coach Reports“ įkūrėja Lauren Fix ir Šiaurės Virdžinijoje įsikūrusio serviso „Casey's Automotive“ savininkas Brianas Jewettas, ilgus metus dirbęs techniku bei serviso vadovu.
Naudoto automobilio pirkimas: kokius dokumentus patikrinti?
Prieš sudarant sandorį verta peržiūrėti nuosavybės teisės liudijimą ir transporto priemonės istoriją. Lauren Fix rekomenduoja gauti automobilio istorijos ataskaitą, kad sužinotumėte apie visus eismo įvykius, problemas dėl nuosavybės teisių ir odometro rodmenis.
Pavyzdžiui, jei automobilis buvo užpiltas vandeniu, pirkėjams derėtų peržiūrėti visą remonto istoriją, kad išsiaiškintų pažeidimų mastą.
Tokiu atveju reikia patikrinti, ar automobilyje nėra pelėsio, elektros instaliacijos pažeidimų, korozijos, rūdžių, ar nesupuvo sandarikliai, tarpinės ar įvorės. Pažeidimai vandeniu po kurio laiko gali sukelti problemų, kurios iš pradžių yra visiškai nematomos.
Taip pat verta peržiūrėti serviso įrašus ir techninės priežiūros patvirtinimus.
„Gerai dokumentuota techninės priežiūros istorija yra geriausias rodiklis, kaip buvo rūpinamasi automobiliu. Jei įrašų nėra, laikykite, kad darbai nebuvo atlikti“, – pažymėjo L. Fix.
B. Jewettas taip pat rekomendavo tikrinti techninės priežiūros reguliarumą: alyvos keitimo dažnumą, stabdžių patikras ir planinį gamyklinį aptarnavimą. Taip pat būtina rasti patvirtinimą apie dujų paskirstymo mechanizmo diržo arba grandinės keitimą, nes apleidus šią sritį, variklis gali sugesti nepataisomai.
Į ką žiūrėti vertinant techninę būklę?
B. Jewettas rekomenduoja prieš perkant naudotą transporto priemonę patikrinti visas elektronines sistemas: elektrinius langų pakėliklius, sėdynių pavaras, galinio vaizdo kameras, multimedijos sistemas, žibintus ir jungiklius.
L. Fix pridūrė, kad elektros remontas gali kainuoti labai brangiai, todėl apžiūrint automobilį verta įjungti degimą ir stebėti, ar visos įspėjamosios lemputės veikia tinkamai. Taip pat būtina pažvelgti po variklio gaubtu ir įsitikinti, kad nėra alyvos, aušinimo ar transmisijos skysčio nuotėkio.
„Net nedideli nuotėkiai gali lemti rimtą remontą. Atkreipkite dėmesį į degėsių kvapą, kuris gali signalizuoti apie elektros problemas, arba drėgmės kvapą, išduodantį pelėsį ar pažeidimus vandeniu“, – sakė B. Jewettas.
Brangiai kainuoti gali ir aplaidumas tikrinant padangas bei stabdžius.
Pasak L. Fix, netolygus padangų nusidėvėjimas arba susidėvėję stabdžiai gali rodyti pakabos problemas. B. Jewettas pataria ranka perbraukti per padangų paviršių ir įsitikinti, ar nėra nuolydžio. Jei viena pusė nudilusi labiau nei kita, tai gali reikšti, kad reikalingas ratų suvedimas, yra pažeistas vairo mechanizmas arba pakaba.
Automobilis, kuris iš išorės atrodo puikiai, gali slėpti problemas viduje arba dugne. L. Fix rekomenduoja patikrinti po automobiliu, kad įsitikintumėte, jog dugne nėra rūdžių, korozijos ar kėbulo rėmo remonto žymių – šios problemos vėliau sukelia pavojingas situacijas ir sutrumpina transporto priemonės tarnavimo laiką.
Automobilį turi apžiūrėti sertifikuotas mechanikas
Abu ekspertai sutarė, kad išlaidos kruopščiai sertifikuoto specialisto apžiūrai padės sutaupyti lėšų galimam remontui ateityje.
Patyręs mechanikas nustatys problemas, kurių pirkėjas pats gali tiesiog nepastebėti.
