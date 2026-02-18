„Regitra“ skelbia apie pokyčius – keisis svarbus dokumentas

Vairuotojams svarbu žinoti, kad anksčiau išduotų registracijos liudijimų keisti nereikia – jie ir toliau lieka galiojantys. Nauji dokumentai bus išduodami tik atliekant naujas registracijos procedūras.
Nors šie pakeitimai iš esmės yra techninio pobūdžio, tačiau jie padės geriau klasifikuoti duomenis ir užtikrins tikslesnį jų tvarkymą. Kitaip tariant, „Regitra“ galės teikti dar patikimesnę informaciją įvairioms institucijoms, verslams ar visuomenei.
Kaip vizualiai atrodys naujasis registracijos liudijimas?
Svarbiausi pakeitimai naujo standarto dokumente:
1.Aiškiau išdėstyta informacija registracijos liudijime
Duomenys bus dėstomi abėcėlės tvarka, todėl, pavyzdžiui, kodai S.1, S.2 ir T, susiję su sėdimųjų bei stovimųjų vietų skaičiumi ir greičiu, naujame dokumente bus pateikiami po kodais Q ir R. Analogiškai informacija apie automobilio išmetamus teršalus, žymima kodais V.7 ir V.9, bus spausdinama apatinėje, trečiojoje liudijimo dalyje.
2. Išsamesnis degalų ir taršos duomenų pateikimas
Skiltyje V.7 taršos duomenys bus nurodomi kiekvienai degalų rūšiai atskirai ir išdėstomi ta pačia tvarka kaip degalų sąrašas grafoje P.3 „Degalai arba galios šaltinis“. Jei apie kurią nors reikšmę duomenų nėra, vietoje jos bus įrašomas ženklas „–“.
Papildomas savitojo išmetimo rodiklis bus nurodomas tik sunkiasvorėms transporto priemonėms – N2 ir N3 kategorijoms (pavyzdyje reikšmė „150“).
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad V.7 grafoje pateikiami išsamesni duomenys bus naudojami ir apskaičiuojant registracijos mokestį. Visais atvejais klientui bus taikomas palankiausias rodiklis, t. y. mažiausia CO2 reikšmė, pagal šį bandymų eiliškumą: NEDC/WLTP/Nenustatyta bandymo procedūra.
Pavyzdžiui, pagal aukščiau pateikto registracijos liudijimo informaciją mokestis būtų skaičiuojamas pagal NEDC duomenis: benzinas – 152, etanolis – 424, suskystintos naftos dujos – 533. Registracijos mokesčiui apskaičiuoti bus naudojama mažiausia reikšmė t.y. benzinas 152.
Jeigu transporto priemonė gali naudoti kelias degalų rūšis (pvz., benziną ir dujas), mokesčiui apskaičiuoti pasirenkama ta CO2 reikšmė, kuri pagal pritaikytą bandymų metodą yra mažiausia.
3. Vietoje žodžių – trumpi žymų kodai
Naujame liudijime vietoje ilgų žodinių pastabų bus spausdinami trumpi žymų kodai. Praktikoje nutikdavo taip, kad žodžiais rašoma papildoma informacija tiesiog nebetilpdavo dokumente.
Ką šie kodai reiškia, bus galima lengvai pasitikrinti „Regitros“ interneto svetainėje ir viešoje paieškoje.
Regitratransporto priemonėliudijimas
