Siūloma nauja transporto lengvata: štai, kas ja galėtų pasinaudoti

Jis įregistravo tai numatančias Viešojo keleivinio transporto lengvatų ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pataisas.
Jei Seimas pritartų, darbuotojams, kurių darbo vieta yra nutolusi ne mažiau kaip 20 kilometrų nuo jų faktinės gyvenamosios vietos, būtų suteikta 80 proc. lengvata viešojo keleivinio transporto bilietams. Siekiant paskatinti vietos verslus sąžiningai kompensuoti darbuotojų patiriamas išlaidas, siūloma šių darbuotojo naudai apmokėtų arba kompensuotų išlaidų neapmokestinti.
Pasak L. Savicko, tokia priemonė sudarytų palankesnes sąlygas regionų gyventojams įsidarbinti miestuose, o registruotiems bedarbiams, kurių viena iš nedarbo priežasčių yra ribotos susisiekimo galimybės, padėtų lengviau integruotis į darbo rinką.
Nedideli pokyčiai viešajame sektoriuje jau duotų efektą: nepasinaudojus galimybe liksime spąstuose
Be to, tikimasi, kad siūlomi pakeitimai paskatins viešojo transporto naudojimą, padės užpildyti pustuščius viešojo transporto maršrutus ir prisidės prie tvaraus judumo plėtros.
Pasak L. Savicko, darbuotojai, kurie į darbą važiuoja daugiau nei 20 kilometrų, patiria reikšmingas papildomas transporto išlaidas. Ši situacija dažniausiai paliečia regionų ir kaimiškų vietovių gyventojus, kai mažesniu atstumu darbo vietų paprasčiausiai nėra.
„Dalis darbdavių, siekdami pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, kurių neretai trūksta, kompensuoja šias išlaidas. Tačiau valstybė kol kas iš esmės neprisideda prie socialiai atsakingesnės su vykimu į darbą ir iš jo susijusių išlaidų kompensavimo sistemos kūrimo.
Todėl siūloma šių darbuotojo naudai apmokėtų arba kompensuotų išlaidų neapmokestinti. Taip būtų sudarytos sąlygos tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, teisingiau paskirstyti finansinę naštą ir prisidėti prie didesnio regionų gyventojų mobilumo bei užimtumo galimybių“, – Eltai sakė L. Savickas.
Jo nuomone, siūlomi pakeitimai ne tik stiprintų darbuotojų socialines garantijas, bet ir prisidėtų prie aplinkai draugiškesnės bei socialiai teisingesnės darbo rinkos kūrimo Lietuvoje.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 m. sausio 1 d.
