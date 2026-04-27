AutoRinka

Degalinių švieslentėse vėl pokyčiai: kur jie aiškiausiai pastebimi?

2026 m. balandžio 27 d. 11:54
Lrytas.lt
Lietuvoje pirmadienio rytą, palyginti su penktadieniu, vidutinės dyzelino ir suskystintų naftos dujų (SND) kainos sumažėjo atitinkamai 1,1 proc. ir 0,1 proc., o benzino vidutinė kaina išaugo 0,1 procento. Informaciją apie degalų kainas Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) balandžio 24 d. pateikė 54 degalais prekiaujančios įmonės iš 738 degalinių.
Daugiau nuotraukų (10)
Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Tačiau degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Balandžio 27 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo 1,829 Eur/l „Baltic Petroleum“ degalinėje Klaipėdos mieste.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,119 Eur/l buvo „Emsi“ degalinėje Vilniaus r. savivaldybėje (Medininkų k.).

Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,829 Eur/l iki 2,119 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 1,965 Eur/l, arba 1,1 proc. mažesnė nei penktadienį (balandžio 24 d.), kai buvo 1,987 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo dviejose „Baltic Petroileum“ degalinėse (Klaipėdos m. ir Kauno m.) – 1,629 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,829 Eur/l – buvo „Cirkle K“ penkiose degalinėse.
Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,629 Eur/l iki 1,829 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,718 Eur/l, arba 0,1 proc. didesnė nei penktadienį (balandžio 24 d.), kai benzino kainų vidurkis degalinėse buvo 1,717 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,79 Eur/l – „Madalva“ degalinėje, esančioje Tauragės r. savivaldybėje (Žygaičių k.).
Didžiausia SND kaina buvo Cirkle K“ tinklo šešiose degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje (Palangos m. savivaldybė, Šventoji) – 0,999 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,79 Eur/l iki 0,999 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,922 Eur/l, arba 0,1 proc. mažesnė nei penktadienį (balandžio 24 d.), kai SND kainų vidurkis degalinėse buvo 0,923 Eur/l.
Degalų kainadyzelinasbenzinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.