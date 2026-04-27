Sostinėje pakrikštyti du nauji laivai: pavasaris ant vandens prasidės nemokamai

Simbolinės ceremonijos metu laivus iškilmingai pakrikštijo kunigas Mykolas Sotničenka.
Jų krikštamotėmis tapo dvi miestui nusipelniusios moterys: „Scanorama“ įkūrėja Gražina Arlickaitė ir prof. dr. Giedrė Keen Motuzaitė Matuzevičiūtė. G. Arlickaitė tapo „Geležinio vilko“, o prof. dr. G. Keen Motuzaitė Matuzevičiūtė – „Smilga“ krikštamote.
Dvigubai ilgesnis sezonas ir prasiplėtęs maršrutas
Naujas dokumentinis filmas: Vilniuje vyksta tai, kas gali perrašyti visą Europos krepšinio istoriją
Šių metų laivybos sezonas pasižymės plėtra. Palyginti su praėjusiais metais, laivų skaičius padvigubėjo – šiemet Nerimi jų plauks 4, todėl bus užtikrintas dažnesnis ir patogesnis susisiekimas.
Šiemet keleivinės laivybos trasa drieksis nuo Verslo trikampio iki Žirmūnų paplūdimio, su esamomis stotelėmis prie Žvėryno, Baltojo, Žaliojo, Karaliaus Mindaugo tilto. Beje, šįmet atsiras ir dar dvi naujos stotelės: Šilo tiltas ir Žirmūnų paplūdimys, o bendras laivų trasos ilgis sieks 7,7 kilometro.
„Praplėtus maršrutą iki 7 stotelių, Antakalnio ir Žirmūnų rajonų gyventojams taps paprasčiau ir patogiau pasiekti miesto centrą. Žirmūnuose įrengta stotelė šalia paplūdimio suteiks papildomą patrauklumą – maršrutas bus tinkamas ne tik kasdienėms kelionėms, bet ir laisvalaikiui, nes leis lengvai nuvykti prie upės esančių poilsio vietų. Taip pat suderintas laivų eismas su autobusais, troleibusais ir dalijimosi paslaugomis leis sklandžiai ir patogiai judėti mieste“, – sako JUDU vadovė Loreta Levulytė–Staškevičienė.
Artėjant laivybos sezonui buvo atliekami visi būtini pasiruošimo darbai. Vykdoma laivų techninė priežiūra, tikrinamos pagrindinės sistemos, ruošiamos prieplaukos, atnaujinamas ženklinimas upėje.
„Praėjęs laivybos sezonas suteikė mums vertingos praktinės patirties, kurią pritaikėme ruošdamiesi šių metų sezonui ir kuri bus itin svarbi kasdienėje veikloje jam prasidėjus. Elektriniai laivai suteikia galimybę keliauti patogiai ir komfortiškai, o mūsų prioritetas – kad kiekviena kelionė Nerimi būtų saugi ir sklandi. Būtent į tai sutelkiame didžiausią dėmesį ir šį sezoną“, – sako „Vilniaus viešojo transporto“ vadovas Ignas Degutis.
Veikia WiFi ryšys, patogu keliauti net esant lietingam orui
Primename, kad naujieji laivai specialiai pritaikyti miesto vidaus vandenims. Kiekviename laive veikia nemokamas WiFi ryšys, kelionės informacija rodoma švieslentėse. Kiekviename laive įrengtos 32 komfortabilios sėdimos vietos – 28 vietos viduje ir 4 denyje. Daugiau nei 80 proc. denio dengia stogas, kuris saugo nuo lietaus ir saulės, o ant jo įrengta saulės elektrinė tiekia energiją laivo prietaisams, užtikrindama dar didesnį tvarumą.
Kaip ir praėjusiais metais, keleiviai bilietus į laivus galės įsigyti įprastai – naudotis JUDU/Vilniečio kortelėmis, programėlėmis „m.Ticket“ ir Trafi, JUDU savitarnoje arba bekontakčiu būdu laive. Jų kaina taip pat nesikeis. Įprasto 90 minučių elektroninio bilieto kaina sieks 3 eurus, o perkant laive – 4 eurus. Be to, kaip ir pernai bus siūlomi vienkartiniai, šeimos ir pirmyn–atgal bilietai, kad paslauga būtų patogi tiek kasdienėms, tiek savaitgalio kelionėms.