AutoRinka

Naujausi skaičiai: skelbia, kiek šalyje brango dyzelinas ir benzinas

2026 m. balandžio 28 d. 12:43
Lietuvoje antradienio rytą dyzelinas ir benzinas šalyje pabrango atitinkamai 5 proc. ir 4,8 proc., o suskystintų naftos dujų (SND) kainos nepakito, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Daugiau nuotraukų (1)
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,86 euro iki 2,15 euro, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,06 euro ir buvo 5 proc. didesnė nei pirmadienį, kai siekė 1,96 euro.
Mažiausiai litras dyzelino kainavo degalinėje Jozita“ degalinėje Gargžduose. Čia jo kaina siekė 1,86 euro. Brangiausiai šios rūšies degalai atsiėjo dviejose tinklo „Baltic Petroleum“ degalinėse Neringoje ir Rokiškio rajone bei S. Savicko įmonės („Circle K“) degalinėje Kėdainių rajone – 2,15 euro.
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,63 euro iki 1,89 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,80 euro ir buvo 4,8 proc. didesnė nei pirmadienį, kai benzino kainų vidurkis degalinėse buvo 1,71 euro.
Pigiausias benzinas buvo degalinėje „EMSI“ Marijampolės savivaldybėje, kur kainavo 1,63 euro, o didžiausia jo kaina – 1,899 euro – fiksuota 19-oje tinklo „Circle K“, 83-jose „Viada“, 2-jose „Boost Petrol“ degalinėse bei „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje, taip pat S. Savicko įmonės („Circle K“) degalinėje Kėdainių rajone.
Tuo metu SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,92 euro –išliko tokia pat, kokia buvo fiksuota pirmadienį.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo degalinėje „Madalva“ Tauragės rajone – 0,79 euro, o didžiausia – 6-iose tinklo „Circle K“ degalinėse ir degalinėje „Šventosios investicijos“ Šventojoje – 0,99 euro.
Agentūros duomenimis, pirmadienį Lietuvoje didmeninė benzino kaina buvo 1,62 euro, dyzelino – 1,83 euro. Palyginti su balandžio 24 d. kainomis, didmeninės benzino ir dyzelino kainos padidėjo 1 centu.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 108,23 JAV dolerio už barelį.
degalaidyzelinasbenzinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.