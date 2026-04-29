Apribojo degalinių galimybes bet kada didinti degalų kainas: štai kaip viskas vyks nuo birželio

„Globali kuro kainų krizė yra tinkamas metas ieškoti įvairių konkurencijos didinimo instrumentų“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį kalbėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Ministrų kabinetas pritarė Energetikos ministerijos projektui, kuriam dar reikės palaikymo Seime.
„(Naujas – ELTA) apribojimas sudarys sąlygas vartotojams tikslingiau planuoti degalų pirkimą, remiantis patikima informacija, bei padidins kainų konkurencijos veiksmingumą“, – rašoma ministerijos nutarime.
Pagal naują tvarką būtų nustatyta, kad mažinti kainas degalinės galėtų bet kada – anot ministerijos, tai užtikrina, kad rinkoje išliks „žemyn nukreipta“ kainų konkurencija, o tiekėjai bus skatinami užtikrinti, kad vartotojai greičiau pajustų rinkoje sumažėjusias kainas.
Nuo balandžio 8 d. taip pat galioja naujas energetikos ministro įsakymas, pagal kurį degalinės kasdien iki 10 val. informaciją apie kuro pardavimo kainas turi pateikti Lietuvos energetikos agentūrai (LEA).
Informaciją reikia teikti pagal visas tris kategorijas – pardavimo kainas benzinui, dyzelinui bei suskystintoms naftos dujoms (SND).
Anot ministerijos, naujasis reguliavimas ir jau galiojantis kainų stebėsenos mechanizmas yra dvi viena kitą papildančios priemonės, sudaro galimybes vartotojams faktiškai pasinaudoti skelbiama informacija, užtikrinti stabilesnę dienos kuro kainą.
Kontrole, kaip degalinės laikosi reikalavimų, užsiims Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Ministerijos teigimu, dabar degalinėse kainos per parą keičiamos itin dažnai, o vairuotojams sunkiau priimti sprendimus, nes iki jiems atvykstant į pasirinktą degalinę kuro kaina gali pasikeisti nuo tos, kurią matė programėlėje.
Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus.
Lietuva ėmėsi skirtingų priemonių krizei spręsti – laikinai sumažintas dyzelino akcizas, skubos tvarka parlamente svarstomas prezidento siūlymas įtvirtinti mechanizmą, kurį aktyvavus didžiausios galimos benzino ir dyzelinių degalų kainos būtų nustatomos kasdien.