Gali blogai baigtis: išvardijo, kokių naudotų detalių automobiliui geriau nepirkti

Naudotų automobilių prekybos bendrovės „Longo LT“ paruošimo centro vadovė Ugnė Debeikienė sako, kad svarbiausia – suprasti, kur taupymas yra pagrįstas, o kur gali atsisukti prieš patį vairuotoją. Pagrindinė priežastis, kodėl vairuotojai renkasi naudotas detales, yra akivaizdi.
„Naudotos detalės gali kainuoti kelis kartus pigiau, ypač senesniems automobiliams, kurių remontas naujomis dalimis kartais tiesiog ekonomiškai neapsimoka. Toks sprendimas racionalus tada, kai kalbama apie ne kritines dalis – pavyzdžiui, kėbulo elementus, salono detales ar kai kuriuos elektronikos komponentus“, – sako ji.
Vis dėlto, kaip priduria ekspertė, net ir tokiais atvejais svarbu žinoti detalės kilmę bei jos būklę. Priešingu atveju mažesnė kaina gali virsti pakartotiniu remontu arba saugumo problema.
Susiję straipsniai
Kada naudotos detalės – geras pasirinkimas
Ekspertė pažymi, kad yra kategorijų, kur naudotos dalys dažniausiai pasiteisina. Pavyzdžiui, naudotas detales verta rinktis ten, kur nusidėvėjimas nedaro įtakos saugumui – tai gali būti veidrodėliai, žibintų korpusai, plastikinės apdailos dalys, kai kurie kėbulo elementai.
„Tokiais atvejais svarbiausia, kad detalė būtų geros būklės ir tinkama konkrečiam automobiliui. Tuomet galima realiai sutaupyti, neprarandant kokybės“, – pažymi U. Debeikienė.
Kalbant apie saugumui svarbias dalis, situacija yra visai kitokia. Viena jautriausių sričių – stabdžių sistema: tokios dalys natūraliai dėvisi, todėl naudota detalė gali būti tokios pačios arba net prastesnės būklės nei ta, kuri keičiama.
„Vargu ar verta svarstyti apie naudotų stabdžių diskų ar kaladėlių pirkimą. Naujų detalių pasirinkimas šiandien platus ir dažnu atveju prieinamas, o kalbame apie tiesioginį saugumą – tiek vairuotojo, tiek kitų eismo dalyvių“, – pabrėžia ekspertė.
Važiuoklė ir saugos sistemos – didžiausia rizika
Ne mažiau atsargiai reikėtų vertinti ir važiuoklės bei saugos sistemų komponentus.
„Važiuoklės dalys dažniausiai keičiamos dėl natūralaus nusidėvėjimo, todėl perkant naudotą detalę iš tokio pat automobilio nėra jokios garantijos, kad jos būklė bus geresnė. Iš esmės perkama „katė maiše“, – sako ekspertė.
Dar didesnė rizika kyla kalbant apie saugos sistemas, nes oro pagalvės, diržų mechanizmai ar jų davikliai turi veikti nepriekaištingai, o neaiškios kilmės detalė gali paprasčiausiai nesuveikti tada, kai to labiausiai reikia.
Perkant naudotas detales svarbu įvertinti ne tik jų kainą, bet ir istoriją, nes nemaža dalis naudotų detalių atkeliauja iš automobilių, patyrusių eismo įvykius, todėl jų būklė ne visada akivaizdi.
„Ypač atsargiai reikėtų vertinti saugos sistemų dalis, pavyzdžiui, oro pagalves ar saugos diržus. Jei automobilis buvo patekęs į eismo įvykį, šios sistemos jau galėjo būti suveikusios arba pažeistos, todėl jų pakartotinis naudojimas kitame automobilyje gali būti nesaugus. Tokiu atveju gali kilti ne tik techninės apžiūros problemų – pavyzdžiui, prietaisų skydelyje gali degti oro pagalvių įspėjimo lemputė, o pati sistema avarijos metu gali nesuveikti taip, kaip turėtų. Tai reiškia realią riziką vairuotojo ir keleivių saugumui“, – aiškina ji.
Paprasta taisyklė: kur taupyti, o kur ne
Anot ekspertės, vairuotojai dažniausiai suklysta tada, kai sprendimą lemia tik mažesnė kaina – neįvertinama nei detalės būklė, nei jos tinkamumas konkrečiam automobiliui.
„Taip pat dažnai neatsižvelgiama į tai, kad kai kurios dalys turi ribotą naudojimo laiką. Tokiu atveju sutaupymas būna trumpalaikis – detalę tenka greitai keisti dar kartą. Tokie sprendimai ilgainiui gali kainuoti dar daugiau nei iš karto pasirinkus naują dalį“, – sako ji.
U. Debeikienė pabrėžia, kad sprendimą galima priimti vadovaujantis gana paprasta logika: jei detalė turi įtakos saugumui arba greitai dėvisi, geriau rinktis naują. Jei tai daugiau kosmetinė ar komforto dalis – naudota gali būti visai geras sprendimas.
Taip pat svarbu įvertinti ir paties automobilio vertę. Jei jis senesnis, kai kuriais atvejais naudotos detalės leidžia išlaikyti balansą tarp išlaidų ir naudos, tačiau saugumo sąskaita taupyti nereikėtų.
„Prieš priimant sprendimą visada verta palyginti kainas. Kartais nauja detalė kainuoja ne tiek jau ir daugiau, o skirtumas saugumo ir ilgaamžiškumo požiūriu – reikšmingas“, – pataria ji.
