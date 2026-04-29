Izraelio bendrovė tapo didžiąja keleivių vežimo autobusais įmonės akcijų savininke

Akcijas įsigijo antrinė „Egged Group“ bendrovė EBS, veikianti Nyderlanduose. Po sandorio likusias 49 proc. akcijų valdo Lietuvos investicijų bendrovė „C Company Mobility Investments“, kurios naudos gavėjai yra investuotojo Nemuno Dagilio ir investicijų valdymo grupės „Žabolis ir partneriai“ įmonės. Konkurencijos tarybą leidimą sandoriui suteikė šių metų vasario pabaigoje.
Pasirašius sutartį „Egged“ skelbė tokiu būdu stiprinanti savo, kaip vienos didžiausių ir pažangiausių viešojo transporto operatorių Europoje pozicijas. Izraelio bendrovė taip pat valdo Nyderlandų bendrovę EBS ir Lenkijos įmonę „Mobilis“. Metinės „Egged“ veiklos pajamos Europoje šiuo metu siekia 1,3 mlrd. šekelių (beveik 350 mln. eurų).
„Kai kas mato neapibrėžtumą ir rizikas, o mes matome galimybes ir Lietuvos partnerių valią bei kompetenciją kartu kurti vieną pažangiausių ir stipriausių viešojo transporto operatorių Europoje. Šis žingsnis sustiprina mūsų pozicijas ir demonstruoja grupės finansinius, valdymo ir veiklos pajėgumus“, – pažymėjo „Egged Group“ valdybos pirmininkas Amiras Levi.
„Mano vertinimu, tai reikšmingiausias tarptautinio strateginio investuotojo pritraukimo į keleivių vežimo autobusais sektorių sandoris Lietuvos istorijoje, o jo svarbą dar labiau paryškina sudėtinga geopolitinė situacija. „Egged“ nuoseklumas ir drąsa veikti neapibrėžtumo sąlygomis rodo tikėjimą TOKS ir viso regiono ateitimi.
Įvairialypė Izraelio bendrovės patirtis ir žinios leidžia mums drąsiau imtis ambicingų projektų ir nuosekliai siekti tikslo paversti TOKS didžiausia viešojo transporto bendrove Baltijos šalyse ir aktyviai plėstis į Šiaurės šalis“, – sakė TOKS vadovas Valentinas Belousovas.
TOKS šiuo metu aktyviai plečia savo veiklą teikiant viešojo transporto paslaugas Lietuvos miestuose, valdo Vilniaus ir Panevėžio autobusų stotis. Bendrovė neseniai įsigijo 42 tūkst. kvadratinių metrų ploto transporto bazę Vilniuje, kurioje kuriamas didžiausias regione elektrinių autobusų aptarnavimo centras.
V.Belousovas pažymi, kad „Egged“ Lietuvoje investuoja ir didžiulę patirtį plėtojant miestų bei tarpmiestinio susisiekimo sistemą. Be to, Izraelo bendrovė nuo 2021 metų kartu su partneriais valdo Tel Avivo lengvojo geležinkelio Raudonąją liniją. Apie lengvąjį geležinkelį pradedama diskutuoti ir Vilniuje, anot TOKS vadovo, toks projektas būtų įdomus ir jiems.
Izraelio investicijų fondo „Keystone Infrastructure Investment Fund“ valdoma „Egged Group“ yra didžiausia Izraelio viešojo transporto bendrovė, valdanti 4300 autobusų ir per metus pervežanti 320 mln. keleivių. Grupės įmonėse dirba daugiau nei 11 tūkst. žmonių, grupės pajamos per metus siekia 5,6 mlrd. šekelių ( beveik 1,5 mlrd. eurų). „Egged Group“ valdančios „Keystone Infrastructure Investment Fund“ akcijomis prekiaujama Tel Avivo biržoje TASE (akcijos simbolis: KSTN).
