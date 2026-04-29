Keliautojus pasitiks atnaujinta geležinkelio stotis: kaip pasikeitė

Iš viso sutvarkyta beveik 4 tūkst. kv. m plotą užimanti teritorija. Joje rekonstruoti ir įrengti lietaus nuotekų surinkimo tinklai, apšvietimas, atnaujinta aikštės danga, pėsčiųjų takai.
Tarp pagrindinių naujovių – „Kiss and Ride“ vietos skubantiems į traukinius. Lygiagrečiai įrengta papildoma pravažiavimo juosta ir dvi trumpalaikio sustojimo zonos po keturias vietas.
„Nuo šiol Kauno geležinkelio stoties prieigos bus šiuolaikiškos, atlieps gyventojų ir keliaujančių traukiniais poreikius. Mūsų prioritetas – patogumas. Atlikti darbai „miesto vartams“ suteiks ne tik estetinę išvaizdą, bet ir duos pridėtinę vertę“, – neabejoja Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis.
Teritorijoje palikti saugūs praėjimai pėstiesiems, atsižvelgta ir į automobilių bei dviračių parkavimo poreikius.
Pokyčių sulaukė ir greta stoties esantis viešasis parkingas – įvaža į jį perkelta arčiau stoties pastato, taip panaikinant senąjį įvažiavimą. Tai suteiks galimybę atvykstantiems automobiliais patogiau patekti iš stovėjimo aikštelės į „Kiss and Ride“ zoną. Važiuojamoji dalis prieigose išklota betoninėmis trinkelėmis.
Pagrindinės aikštės betonines plyteles pakeitė šviesus granitas su dekoratyvinėmis šviesiai rudų klinkerio plytelėmis. Jos formuos stilizuoto geležinkelio bėgių piešinį. Arti pusės milijono vertės darbus atliko AB „Kauno tiltai“.
Jau greitai pokyčių sulauks ir tarp Kauno geležinkelio bei autobusų stočių esantis turgus. Su bendrove „Verslo“ pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Stoties turgaus viešojo paviljono su automobilių saugykla statybų.