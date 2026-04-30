Iki pajūrio nuvykti traukiniu – misija neįmanoma: bilietų liko tik pusdienį trunkančiai kelionei

Jau antradienį, balandžio 28 d., kone visi bilietai maršrutu Vilnius-Klaipėda buvo išparduoti trims dienoms į priekį – ketvirtadieniui, penktadieniui ir šeštadieniui.
Na, gerai, beveik visi. Šeštadienį dar yra galimybė sėsti į traukinį ir pamėginti pasiekti uostamiestį, tačiau tam reikia apsišarvuoti kantrybe, nes laukia du persėdimai – Kaune ir Šiauliuose. O kelionė trunka daugiau nei 6 val.
Įprastai tiesioginis traukinys nuo Vilniaus iki Klaipėdos važiuoja daugiau nei keturias valandas.
Panaši padėtis ir vykstant į sostinę: Klaipėdoje artimiausioms trims dienoms dauguma bilietų irgi išparduota, likę tik variantai su persėdimais arba tiesioginiai vakariniai reisai.
Kituose didmiesčiuose tas pat. Nuvykti traukiniu iš Šiaulių į Vilnių, tarkime, šeštadienį – jokių galimybių.
Viena iš priežasčių, kodėl traukiniai tapo tokie populiarūs, buvo valdžios sprendimas sumažinti bilietų kainas perpus – tai padaryta smarkiai pabrangus degalams. Todėl kelionės kaina, pavyzdžiui, tarp Šiaulių ir Vilniaus dabar siekia vos 7,45–9,1 euro antrąja klase. Tarp Klaipėdos ir sostinės – nuo 11 eurų.
Portalui Lrytas paklausus, ar neįmanoma, kaip būdavo anksčiau, esant didelei paklausai prikabinti daugiau vagonų, „Lietuvos geležinkelių“ grupės antrinė įmonė „LTG Link“ į tai neatsakė.
Tačiau, pasak „LTG Link“ komunikacijos partnerės Julijos Leimonės, ilgasis savaitgalis patenka į laikotarpį, kai kelionėms traukiniais taikoma 50 proc. nuolaida.
„Dėl didesnio keleivių aktyvumo nuolaidos laikotarpiu ir ilgaisiais savaitgaliais suintensyvėjusio eismo bilietai išparduodami greičiau nei įprasta. „LTG Link“ tiek iki įsigaliojant nuolaidai, tiek jai startavus ragina keleivius traukinių bilietais pasirūpinti iš anksto, ypač – šventinių dienų ar ilgųjų savaitgalių kelionėms“, – teigė J. Leimonė.
Anot jos, nuo pat nuolaidos taikymo pradžios, balandžio 1 dienos, keleivių srautai traukiniuose išaugo apie 30 proc.
Keleivių srauto augimas fiksuotas visuose maršrutuose, labiausiai jų skaičius augo Vilnius–Mockava–Vilnius, Vilnius–Joniškis–Vilnius ir Kaunas–Šiauliai–Radviliškis–Šiauliai–Kaunas maršrutuose.
