Ministras įspėja: dėl naujos tvarkos degalinės gali padidinti kainas

„Neatmeskime, yra tam tikras rizikos veiksnys, pirmosiosiomis dienomis gal ir gali būti bandymų 10 valandą fiksuoti šiek tiek aukštesnę keliais centais kainą“, – ketvirtadienį, balandžio 30 d., „Žinių radijui“ sakė Žygimantas Vaičiūnas.
Seimui siūloma nuo birželio apriboti šalies degalinių galimybes didinti kuro kainas – verslas tai galėtų daryti tik vieną kartą per parą, 10 val. ryte, o mažinti – bet kada.
Ministras pažymėjo besitikintis, kad nauja tvarka paskatins konkurenciją tarp degalinių valdytojų, padės vartotojams geriau įvertinti realias kuro pardavimo kainas.
Vyriausybė pritarė kainų keitimų degalinėse ribojimui: mažinti galės bet kada, didinti – kartą per dieną
„Lietuvoje turime beveik 800 degalinių, turime 60 įmonių, kurios prekiauja dyzelinu, benzinu, reiškia, konkurencija didelė. Tikrai neturėtų būti tokių piktnaudžiavimų, kad degalinė sąmoningai labiau užkeltų kainą 10 valandą, nes tiesiog konkurentai to nedarys. Manau, kad kelių dienų klausimas, savaitės klausimas ir kainos turėtų susinormalizuoti“, – tikino Ž. Vaičiūnas.
„Šita priemonė tikrai nedarys žalos, ji kaip tik paskatins konkurenciją tarp degalinių, konkurencijos ir viešumo niekada nebus per daug“, – teigė ministras.
Susiję straipsniai
Pasak Ž. Vaičiūno, nėra prognozių, kad artimiausiais mėnesiais degalų krizės poveikis sumažėtų, jos pasekmės bus ilgalaikės.
„Tokio masto krizės seniai bebuvusios – kalbu ne tiek apie jos intensyvumą, kiek apie ilgalaikiškumą ir jos mastą“, – teigė jis.
Ministro teigimu, toliau būtina didinti elektrifikacijos apimtis, taip pat skirti tikslines paramos priemones labiausiai krizės paveiktiems sektoriams.
Nuo balandžio 8 d. taip pat galioja naujas energetikos ministro įsakymas, pagal kurį degalinės kasdien informaciją apie kuro pardavimo kainas turi pateikti Lietuvos energetikos agentūrai.
Anot ministro, nors iš pradžių degalinių valdytojai priešinosi šiam sprendimui, teigė, kad taip verslui didinama administracinė našta, dabar matoma, kad sistema veikia.
Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus.
Lietuva ėmėsi skirtingų priemonių krizei spręsti – laikinai sumažintas dyzelino akcizas, skubos tvarka parlamente svarstomas prezidento siūlymas įtvirtinti mechanizmą, kurį aktyvavus didžiausios galimos benzino ir dyzelinių degalų kainos būtų nustatomos kasdien.