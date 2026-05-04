Kainų skirtumai degalinėse tiesiog bado akis: štai kur baką galima pripildyti pigiausiai

Gegužės 4 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo 1,885 Eur/l „Bonsa“ degalinėje Tauragės r., Tauruose.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,149 Eur/l – buvo dvidešimtyje „Viada“ degalinių, devyniose „Circle K“ degalinėse ir „Degta“ (Elektrėnų sav.) degalinėje.
Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,859 Eur/l iki 2,149 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 1,994 Eur/l, arba 1,2 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (balandžio 30 d.), kai vidutinė dyzelino kaina degalinėse buvo 2,019 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo trijose „Baltic Petroleum“ degalinėse (Lazdijuose, Alytaus r. Likiškėlių k. ir Kupiškio r. Noriūnų k.) bei EMSI degalinėje Lazdijų r. – 1,669 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,899 Eur/l buvo devyniose Circle K“, dvidešimt vienoje „Viada“ degalinėje bei „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.
Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,669 Eur/l iki 1,899 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,777 Eur/l, arba 0,1 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (balandžio 30 d.), kai benzino kainų vidurkis degalinėse buvo 1,778 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,79 Eur/l – „Madalva“ degalinėje, esančioje Tauragės r. savivaldybėje (Žygaičių k.).
Didžiausia SND kaina buvo Circle K“ tinklo šešiose degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje (Palangos m. savivaldybė, Šventoji) – 0,999 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,79 Eur/l iki 0,999 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,919 Eur/l, t. y. 0,1 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (balandžio 30 d.), kai SND kainų vidurkis degalinėse buvo 0,920 Eur/l.
Balandžio 30 d. Lietuvoje didmeninė benzino kaina buvo 1,69 Eur/l, dyzelino – 1,86 Eur/l.