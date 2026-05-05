Dar pernai rudenį parengęs tai numatantį Motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą K. Neimantas sako, kad jis palies tik išskirtinę galingų automobilių savininkų grupę. Pasak jo, galingi automobiliai nėra pirmojo reikalingumo prekė, tai yra prabangos prekė.
Prabangos mokestis, kaip nurodoma įstatymo projekte, tai papildomas mokestis, registruojant motorinę transporto priemonę, kuri turi didelės galios variklį. Pagal pasiūlytą projektą, mokesčio išvengtų automobiliai, kurių variklio galia mažesnė nei 150 kW.
K. Neimanto duomenimis, registruotų automobilių, kurių galingumas viršija 150 kW Lietuvoje yra mažiau nei 20 proc.
Projektas numato, kad automobilis būtų apmokestinamas 1 proc. nuo jo vertės, jei variklio galingumas yra nuo 151 iki 300 kW.
2 proc. mokesčio tarifas grėstų automobiliams, kurių variklio galia didesnė nei 300 kW. Šis mokestis paliestų itin prabangius, galingus, pavyzdžiui, sportinius automobilius.
Tiesa, tam tikrų automobilių savininkai galėtų tikėtis mokesčio išimčių. Pavyzdžiui, tuo atveju, jei automobilio kaina yra ne didesnė nei 20 proc. praeitų metų vidutinės panašių transporto priemonių kainos.
Parlamentaras taip pat siūlo numatyti mokesčio lengvatą susituokusioms šeimoms, auginančioms 2 ir daugiau vaikų.
Jei Seimas pritartų, naujo mokesčio joms nereikėtų mokėti, perkant didesnį automobilį, pavyzdžiui, SUV klasės arba 6+ vietų transporto priemonę, kurios galingumas iki 250 kW. Tačiau išimtis būtų taikoma tik pigesniems automobiliams, kurių kaina ne didesnė nei 20 proc. praeitų metų jų vidutinės rinkos kainos.
K. Neimanto duomenimis, 2024 m. naujų, Lietuvoje pirktų automobilių vidutinė kaina siekė apie 60 tūkst. eurų.
„Pritaikant įstatymo projekte pasiūlytą 20 proc. formulę, į apmokestinimo lauką nepatektų nauji, iki 150 kW galios automobiliai, kurių kaina yra iki 75 tūkst. eurų. Tokie automobiliai nebūtų traktuojami kaip prabangos prekė“,– Eltai sakė parlamentaras.
Jis siūlo, kad papildomas prabangos mokestis būtų sumokamas registruojant transporto priemonę.
Šiuo metu Lietuvoje transporto priemonės neapmokestinamos prabangos mokesčiu.
