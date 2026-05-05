Seimas nepritarė iniciatyvai nustatyti 40 metų amžiaus cenzą istoriniams automobiliams

Antradienį tokias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas Seimas grąžino iniciatoriams tobulinti. Tokį Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pasiūlymą palaikė 76 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 1 susilaikė.
Įstatymo pataisų autorius socialdemokratas Antanas Nedzinskas siūlė pakelti istorinių automobilių amžiaus kartelę ir atsisakyti galiojančios įstatymo nuostatos, kad istorinio automobilio modelis turi būti nebegaminamas mažiausiai 15 metų. Parlamentaras taip pat siūlė panaikinti prievolę istorinių automobilių vairuotojams mokėti magistralinių kelių naudotojo mokestį.
Parlamentaro nuomone, reikėtų sugriežtinti automobilių priskyrimo istoriniams tvarką, nes ne visi seni automobiliai turėtų vadintis istoriniais. Pasak jo, tai užkirstų galimybę kitoms transporto priemonėms naudotis istorinių automobilių lengvatomis.
Susiję straipsniai
Beje, Vyriausybės nuomone, siūlymas istoriniais automobiliais laikyti prieš 40 metų pagamintas transporto priemones neatitinka Europos Sąjungos (ES) direktyvos ir Tarptautinės istorinių transporto priemonių federacijos (FIVA) nustatytų kriterijų.
Pagal 2014 m. Europos Parlamento (EP) ir Tarybos direktyvą, istorinės vertės transporto priemonė yra ta, kurią valstybė narė laiko istorine. Tačiau ji turi atitikti tam tikras sąlygas – pavyzdžiui, turi būti pagaminta arba pirmą kartą registruota bent prieš 30 metų.
„Darytina išvada, kad įstatymo projektas, pagal kurį istorinėmis motorinėmis transporto priemonėmis būtų laikomos tik prieš 40 metų pagamintos transporto priemonės, nesilaikant reikalavimo dėl 15 metų nebegaminamų modelių, neatitiktų direktyvos (…) nuostatų“, – nurodoma Vyriausybės išvadoje.
Joje atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugelyje ES valstybių narių (pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Austrijoje, Belgijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje ir kt.) priskyrimo istorinėms transporto priemonėms kriterijus yra 30 metų.
ELTA primena, kad pagal galiojantį įstatymą, istorinis automobilis – prieš 30 metų ar anksčiau pagaminta transporto priemonė, kurios modelis nebegaminamas mažiausiai 15 metų ir kuri yra originali, tinkama eksploatuoti, bet nenaudojama kasdienėms reikmėms.