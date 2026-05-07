AutoRinka

Taip gali nutikti kiekvienam: nauju automobiliu moteris džiaugėsi neilgai – blogą žinią išgirdo „Regitroje“

2026 m. gegužės 7 d. 18:05
Darius Čiužauskas
Pajūrio gyventoja neilgai džiaugėsi įsigytu automobiliu. Nieko gero nežadančią žinią išgirdo norėdama jį įregistruoti.
Daugiau nuotraukų (4)
Pusamžė moteris be neseniai nusipirkto lengvojo automobilio liko antradienį, gegužės 5 d.
Policininkai į uostamiesčio Šiaurės prospekte įsikūrusį valstybės įmonės „Regitra“ Klaipėdos padalinį iškviesti po vidurdienio.
Apie 13 val. į padalinį atvykusi 49 metų moteris norėjo įregistruoti įsigytą „Peugeot 3008“.

„Regitra“ pristatė, kaip keisis egzaminų vertinimas: ieškojome būdų, kaip padėti būsimiems vairuotojams

Patikrinus automobilio duomenis paaiškėjo, kad jis yra ieškomas užsienyje – vienoje ES valstybėje.
Įtariama, kad mašina galėjo būti pavogta.
Teisėsaugininkai aiškinasi, kaip automobilis atsidūrė Lietuvoje ir kokiomis aplinkybėmis parduotas.
Be „Peugeot 3008“, kuris atsidūrė policininkų rankose, likusiai moteriai taip pat teks atsakyti į pareigūnų klausimus.
Susiję straipsniai
Nuo gruodžio 1 d. – pokyčiai vairuotojams: štai kuriuos klausimus tvarkys tik „Regitra“

Nuo gruodžio 1 d. – pokyčiai vairuotojams: štai kuriuos klausimus tvarkys tik „Regitra“

Prigavo: du „Regitros“ darbuotojai neteisėtai registravo automobilius

Prigavo: du „Regitros“ darbuotojai neteisėtai registravo automobilius

Nori keisti egzaminų „Regitroje“ tvarką: įsigaliotų jau nuo lapkričio

Nori keisti egzaminų „Regitroje“ tvarką: įsigaliotų jau nuo lapkričio

Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.
Regitravogtas automobilis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.