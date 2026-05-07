Taip gali nutikti kiekvienam: nauju automobiliu moteris džiaugėsi neilgai – blogą žinią išgirdo „Regitroje“

Pusamžė moteris be neseniai nusipirkto lengvojo automobilio liko antradienį, gegužės 5 d.
Policininkai į uostamiesčio Šiaurės prospekte įsikūrusį valstybės įmonės „Regitra“ Klaipėdos padalinį iškviesti po vidurdienio.
Apie 13 val. į padalinį atvykusi 49 metų moteris norėjo įregistruoti įsigytą „Peugeot 3008“.
Patikrinus automobilio duomenis paaiškėjo, kad jis yra ieškomas užsienyje – vienoje ES valstybėje.
Įtariama, kad mašina galėjo būti pavogta.
Teisėsaugininkai aiškinasi, kaip automobilis atsidūrė Lietuvoje ir kokiomis aplinkybėmis parduotas.
Be „Peugeot 3008“, kuris atsidūrė policininkų rankose, likusiai moteriai taip pat teks atsakyti į pareigūnų klausimus.
Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.