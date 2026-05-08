Degalų kainų skirtumai – net kelios dešimtys centų už litrą: „Kol kas pataikome“

Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, penktadienį pigiausias dyzelinas atsiėjo po 1,85 euro už litrą, brangiausiai jis pardavinėjamas po 2,13 euro už litrą. Didžiuliai ir benzino kainų skirtumai: nuo 1,679 iki 1,999 euro už litrą.
Jau kuris laikas tarp pigiausius degalus siūlančių įmonių agentūros yra minima „Bonsa“. Tai – bendrovė, valdanti dvi degalines – Tauragėje ir Kryžkalnyje.
„Bonsos“ vadovas Tomas Norkus, paklaustas, kaip pavyksta išlaikyti tokias žemas kainas, nedaugžodžiavo: „Sunku ką nors pakomentuoti. Aplinkui yra konkurentų, todėl bandome išlikti“.
Nors iš esmės visi pardavėjai perka „Orlen Lietuva“ pagamintus degalus, kainodara skirtinga. Anot T. Norkaus, esant dažnai besikeičiančioms didmeninėms kainoms reikia nutaikyti momentą, kada palankiausia įsigyti degalų, o tuomet jau galima ir klientams jų pasiūlyti pigiau. „Kol kas pataikome“, – lakoniškai sakė pašnekovas.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) dažnai tarp brangiausių degalinių mini priklausančias didiesiems tinklams. Bendrovės „Viada LT“ Mažmeninės prekybos direktoriaus Vytauto Bacevičiaus teigimu, tai yra konkrečios dienos ir konkretaus laiko kainos be papildomų nuolaidų ar individualių pasiūlymų klientams.
„Dalis degalinių tinklų, tarp jų ir mūsų, papildomai taiko lojalumo programas, trumpalaikes akcijas ar individualias nuolaidas. Mūsų tinkle papildomos nuolaidos su lojalumo kortelėmis siekia nuo 3–10 ct/l, o specialių akcijų metu net iki 20 ct/l.
Todėl LEA skelbiama kaina mūsų atveju visiškai neatspindi galutinės kainos, kurią faktiškai sumoka klientas. Tuo tarpu tinkluose, kurie papildomų nuolaidų netaiko, LEA skelbiama kaina gali tiksliau atitikti galutinę vartotojo mokamą kainą“, – sakė V. Bacevičius.
Savo ruožtu „Circle K“ degalų kategorijos vadovas Baltijos šalims Rokas Laurinavičius paaiškino, jog degalų kainas dažniausiai lemia skirtingos savikainos, tiekimo ir operaciniai kaštai, taip pat atsargų bei pardavimų apimčių skirtumai.
„Galutinei kainai įtaką daro ir skirtingos konkurencinės aplinkos. Visi šie veiksniai lemia galutinę kainą, tad ji vienur gali būti mažesnė, o kitur – didesnė.
Be abejonės, stebime rinką ir konkuruojame su kitais degalinių tinklais, tačiau kiekvienas rinkos dalyvis turi savo strategiją tiek prekių atrankos, tiek jų kainodaros klausimais“, – teigė R. Laurinavičius.
Tuo metu „Viada LT“ atstovas V. Bacevičius pridūrė, jog kalbant apie tai, kodėl vieni ar kiti tinklai tam tikru laikotarpiu gali būti tarp brangesnių rinkoje, reikėtų suprasti, kad degalų kainą lemia ne vien įsigijimo savikaina.
„Kainodarą sudaro daug dedamųjų: didmeninės rinkos kainos, logistika, atsargų valdymas, investicijos į infrastruktūrą, klientų aptarnavimo standartai, papildomos paslaugos bei konkurencinė aplinka konkrečiame regione.
Klientų pasirinkimą šiandien lemia ne tik žemiausia kaina. Svarbi ir degalų kokybė, aptarnavimas, reputacija, ekologiniai sprendimai bei bendra kliento patirtis. Todėl skirtingų tinklų kainodaros strategijos natūraliai gali skirtis“, – tvirtino V. Bacevičius.
LEA teigimu, gegužės 8 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo 1,85 Eur/l „Jozita“ tinklo 26 degalinėse, „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. (Vaidatonių k.) ir „Naftrus“ degalinėje Raseiniuose.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,13 Eur/l buvo Lašų ŽŪB degalinėje Rokiškio r. sav. (Vytėnai).
Dyzelino kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,85 Eur/l iki 2,13 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 1,983 Eur/l, arba 1,7 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (gegužės 7 d.), kai vidutinė dyzelino kaina degalinėse buvo 2,018 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina penktadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės r., Tauruose – 1,679 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,999 Eur/l buvo „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus r. sav. (Kena).
Benzino kainos penktadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,679 Eur/l iki 1,999 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,803 Eur/l, arba 1,3 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (gegužės 7 d.), kai benzino kainų vidurkis degalinėse buvo 1,826 Eur/l.