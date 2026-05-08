Laikinai atnaujinami dalies traukinių maršrutų tvarkaraščiai: kas keičiasi

2026 m. gegužės 8 d. 11:47
Kėdainių rajone vykdant geležinkelio remonto darbus, laikinai keičiami dalies traukinių maršrutų tvarkaraščiai, pranešė LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“.
Pasak bendrovės atnaujinami Vilnius–Kaunas–Vilnius, Vilnius–Ryga–Talinas–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Klaipėda–Vilnius, Radviliškis–Klaipėda–Radviliškis, Radviliškis–Šiauliai–Mažeikiai–Radviliškis, Šiauliai–Panevėžys–Šiauliai, Kaunas–Šiauliai–Kaunas maršrutų tvarkaraščiai.
„Keičiant tvarkaraščius nebus panaikintas nė vienas iki šiol vykdomas reisas, tačiau kelionės trukmė minėtais maršrutais, kol vyks remonto darbai, išsitęs vidutiniškai 30 minučių“, – pranešime nurodė „LTG Link“.
Dėl šios priežasties, pasak bendrovės, taip pat trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio mėnesio kelionėms minėtais maršrutais, kurią planuojama atnaujinti kitą savaitę, gegužės 18–20 dienomis.
