Degalinėse – netikėtumai: štai kokie pokyčiai nutiko per savaitgalį

2026 m. gegužės 11 d. 11:31
Lrytas.lt
Lietuvoje pirmadienio rytą, palyginti su penktadieniu, vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų (SND) kainos sumažėjo atitinkamai 0,8 proc., 1,4 proc. ir 0,2 procento. Informaciją apie degalų kainas Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) gegužės 11 d. pateikė 73 degalais prekiaujančios įmonės, valdančios 762 degalines.
Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Gegužės 11 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo 1,849 Eur/l „Neste Lietuva“ tinklo degalinėje Kaune.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,129 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo septyniose degalinėse.

Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,849 Eur/l iki 2,129 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 1,955 Eur/l, arba 1,4 proc. mažesnė nei penktadienį (gegužės 8 d.), kai vidutinė dyzelino kaina degalinėse buvo 1,983 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės r., Tauruose – 1,679 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,929 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo septyniose degalinėse.
Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,679 Eur/l iki 1,929 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,788 Eur/l, arba 0,8 proc. mažesnė nei penktadienį (gegužės 8 d.), kai benzino kainų vidurkis degalinėse buvo 1,803 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,79 Eur/l – „Madalva“ degalinėje, esančioje Tauragės r. savivaldybėje (Žygaičių k.).
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo šešiose degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje (Palangos m. savivaldybė, Šventoji) – 0,999 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,79 Eur/l iki 0,999 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,909 Eur/l, t. y. 0,2 proc. mažesnė nei penktadienį (gegužės 8 d.), kai SND kainų vidurkis degalinėse buvo 0,911 Eur/l.
