Po poros metų Vilniuje vyks aviacijos „Eurovizija“ vadinamas renginys

Teigiama, kad „Routes Europe“ yra svarbiausias ir didžiausias kasmetinis aviacijos industrijos atstovų suvažiavimas Europoje. Tris dienas trunkančiame renginyje vyksta oro linijų bendrovių, oro uostų, įvairias aviacijos paslaugas teikiančių bendrovių bei atvykstamojo turizmo atstovų susitikimai, derybos, pristatymai bei panelinės diskusijos.
Skrydžių maršrutų plėtros ir turizmo ekspertams skirtas renginys suteikia unikalią galimybę vienoje vietoje sutarti dėl naujų maršrutų ir skrydžių dažnio didinimo, taip pat užmegzti santykius su naujais rinkos žaidėjais.
Šalies-organizatorės atstovams renginio metu suteikiama išskirtinė teisė į papildomus susitikimus su įvairių oro linijų bendrovių sprendimų priėmėjais. Renginys kasmet pritraukia virš 1 200 dalyvių, atstovaujančių 120 oro linijų bendrovių, 220 oro uostų bei virš 60 turizmo organizacijų iš Europos, Artimųjų Rytų, Azijos bei JAV.
„Gegužę Europa tradiciškai gyvena Eurovizijos nuotaikomis ir palaiko savo favoritus, o mes galime pasidžiaugti, kad Vilnius 2028 m. taps savotiška aviacijos Eurovizijos scena. Pirmą kartą savo šalyje priimsime „Routes Europe“, kur susitinka svarbiausi sektoriaus žaidėjai ir sprendimų priėmėjai iš visos Europos. Tai išskirtinė galimybė parodyti mūsų potencialą, atvesti į Lietuvą naujus oro vežėjus, praplėsti skrydžių tinklą ir stiprinti susisiekimą su visu pasauliu“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Tarptautiniai renginiai pritraukia tūkstančius lankytojų, didina keleivių srautus ir kuria ekonominę naudą, kartu suteikdami galimybę iš arti pažinti Lietuvą, jos kultūrą ir verslo aplinką. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad šie srautai kurtų ilgalaikę vertę šalies ekonomikai“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
„Džiaugiamės ir vertiname tai, kad viena svarbiausių Europos aviacijos konferencijų vyks būtent Vilniuje. Tūkstančiai aviacijos industrijos profesionalų čia patys pamatys sparčiai augantį Vilnių, jo infrastruktūrą, verslo aplinką ir kultūrinį potencialą“, – sako Vilniaus miesto vicemeras Andrius Grigonis.
„Vilnius – miestas, išsiskiriantis savo gyvybinga ekonomika, modernia infrastruktūra ir klestinčiu turizmo sektoriumi, todėl tai ideali vieta organizuoti „Routes Europe 2028“ renginį. „Routes Europe“ yra vienas svarbiausių renginių maršrutų plėtros planuotojams Europoje formuojant oro susisiekimo ateitį visame regione ir už jo ribų. Žinia apie šio renginio organizavimą Vilniuje paskelbta itin svarbiu miestui metu – po sėkmingo naujojo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo atidarymo ir rekordinių 2025-ųjų metų Lietuvos oro uostams.
Esame įsitikinę, kad „Routes Europe 2028“ paroda, subursianti ekspertus iš daugiau nei 120 oro linijų bendrovių, atvers naujas bendradarbiavimo galimybes ir suteiks progą pamatyti išskirtinius Vilniaus bei Lietuvos rinkos privalumus“, – teigia „Routes“ renginius organizuojančios „Aviation Week“ bei „Informa“ viceprezidentas renginiams Steven‘as Small‘as.
„Tai yra vienas svarbiausių kasmetinių renginių oro bendrovių ir oro uostų kalendoriuje. Po dvejų metų sprendimų priėmėjai turės puikią progą gyvai pamatyti didžiausią ir perspektyviausią Baltijos šalių rinką, mūsų naujausią infrastruktūrą bei turistus traukiantį Vilnių. Tai yra didžiulis įvertinimas Lietuvai, Vilniui, ir visam mūsų aviacijos sektoriui. Neabejoju, kad šis renginys paskatins oro bendroves čia steigtis ir plėstis“, – teigia Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus.
Vilniuje vyksiančią konferenciją finansuoja ir drauge organizuoja Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė bei Lietuvos oro uostai. Renginio partneriai – „Go Vilnius“ ir „Keliauk Lietuvoje“.
Renginio formatą jau tris dešimtmečius puoselėja „Informa“ – didžiausia verslui skirtų konferencijų organizatorė pasaulyje. Konferencija vyks parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Atvyksiantiems užsienio svečiams pagal renginio formatą bus rengiamos pažintinės ekskursijos, o neformalių renginio dalių metu dalyviai galės susipažinti su vietos traukos objektais, kultūra, gastronomija ir pan.
Vilnius 2028-aisiais taps 21-uoju miestu, kuriame vyks ši konferencija. Anksčiau teisę rengti „Routes Europe“ buvo įgiję tokie miestai, kaip Sevilija (Ispanija), Orhusas (Danija), Lodzė (Lenkija), Bergenas (Norvegija) ir kiti. Šiemet konferencija vyks Riminyje (Italija).
