Marijampolės autobusų parke – išskirtinės darbo sąlygos: ypatingas dėmesys skiriamas vairuotojoms moterims

Pirmojoje laidos dalyje lankomasi Marijampolės autobusų parke, kur kalbama apie vieną dažniausių stereotipų – esą autobusų parkai vis dar siejami su senais, nepatogiais autobusais ir prastomis darbo sąlygomis.
Marijampolės autobusų parko eksploatacijos skyriaus viršininkas Robertas Dobrovolskis pripažįsta, kad anksčiau situacija iš tiesų buvo kitokia.
„Autobusai buvo tikrai nuvargę, remontuojami senose, šaltose dirbtuvėse, o apie geras darbo sąlygas buvo galima tik pasvajoti“, – prisimena R. Dobrovolskis.
Susiję straipsniai
Tačiau šiandien, anot jo, situacija kardinaliai pasikeitusi – autobusų parkas modernizuotas, atnaujinta infrastruktūra, o keleivių vežime naudojamos pažangios technologijos.
„Turime visiškai naują autobusų priežiūros centrą, automatines plovyklas, greito įkrovimo stoteles ir naujus ekologiškus autobusus“, – sako pašnekovas.
Laidoje paneigiamas ir mitas, kad valstybinės įmonės negali būti inovatyvios ar efektyviai valdomos.
„Pinigai iš dangaus nenukrenta – reikia skaičiuoti, galvoti ir užsidirbti“, – teigia R. Dobrovolskis.
Dar vienas stereotipas – kad autobusų vairuotojo profesija skirta tik vyrams. Marijampolės autobusų parke dirba ir vairuotojos moterys, kurios, pasak pašnekovo, pasižymi ypatingu atsakingumu.
„Moterys kaip vairuotojos yra labai atsakingos, labai pareigingos. Tik geru žodžiu galiu atsiliepti“, – sako jis.
Laidoje taip pat akcentuojama, kad šiuolaikinis vairuotojo darbas nebėra chaotiškas ar neorganizuotas. Įmonėje veikia skaitmeninės darbo planavimo sistemos, darbuotojai gali nuotoliniu būdu planuoti laisvadienius, o visa autobusų techninė priežiūra stebima automatizuotomis sistemomis.
„Visa veikla vykdoma labai skaidriai. Už kiekvieną dirbtą minutę darbuotojams yra apmokama ir atlyginimai mokami laiku“, – pabrėžia R. Dobrovolskis.
Antrojoje laidos dalyje griaunami mitai apie konditerių profesiją. Vienas populiariausių stereotipų – kad konditeriai nuo nuolatinio desertų ragavimo nebenori saldumynų net matyti.
„Rimi Lietuva“ konditerė Natalija Labinskienė šį mitą paneigia.
„Tai mitas. Mes tikrai daug ragaujame, bet neprisivalgome“, – šypsosi konditerė.
Laidoje atskleidžiama, kad konditerio darbas šiandien reikalauja ne tik kruopštumo, bet ir kūrybiškumo, technologinių žinių bei gebėjimo greitai prisitaikyti prie naujų poreikių.
„Konditerio darbas yra labai įdomus. Jį tikrai nėra sudėtinga išmokti. Reikia susikaupimo, atsakingumo, bet šis amatas labai kūrybiškas“, – sako N. Labinskienė.
„Rimi Lietuva“ vyr. technologas Mahmoudas Idiras laidoje pasakoja, kad konditerijoje svarbi ne tik patirtis, bet ir naujų žmonių idėjos.
„Kiekvienas naujas žmogus įneša savo skonį ir naujovių. Mes nuolat ieškome naujų komandos narių ir juos apmokome“, – teigia M. Idiras.
Laidoje taip pat paneigiamas mitas, kad didelėse įmonėse sudėtinga siekti karjeros ar derinti darbą su asmeniniu gyvenimu. Akcentuojama, jog darbuotojams siūlomi lankstūs darbo grafikai, galimybė dirbti pamainomis, savaitgaliais ar derinti darbą su studijomis bei šeimos poreikiais.
Laida „Noriu dirbti“ ir toliau kviečia pažvelgti į profesijas be stereotipų – iš arti, per tikrų žmonių istorijas. Kartais pakanka vieno atviro pokalbio, kad nusistovėję įsitikinimai subyrėtų. Laidą žiūrėkite lrytas.lt portale.
Marijampolėautobusų parkasvairuotoja
Rodyti daugiau žymių