Pirmos kartos „Kia Sorento“ debiutavo 2002 metais – tuomet tai buvo senamadiškas rėminės konstrukcijos automobilis. Vėliau sekė dar dvi kartos, kada prieš pat pandemiją 2020 metais buvo pristatyta ir ketvirtoji modelio versija, gaminama iki šiol.
2023 metais ji buvo iš esmės atnaujinta – išorės išvaizda dėl visiškai kitokių priekinių žibintų pasikeitė neatpažįstamai, nemažai atnaujinimų sulaukė ir salonas. Tačiau ir iki atnaujinimo „Sorento“ vis dar atrodo šiuolaikiškai, o asmeniškai man buvo net ir simpatiškesnis.
Nuo pat pradžių modelis Europoje buvo siūlomas su dviejų tipų pavaromis. Pirmasis su turbodyzeliniu 202 AG 2,2 l CRDi motoru. Šio tuo metu naujo modelio apžvalgą rasite čia:
Kita versija su efektyvia į „Hyundai“ ir „Kia“ automobilius montuota hibridine 230 AG pavara su 1,6 l T-GDi turbobenzininiu varikliu ir papildomu 64 kWh motoru (dar buvo galimas iš tinklo įkraunamas hibridas su 13,8 kWh akumuliatoriumi), kurią dabar ir bandžiau.
Kalbant apie gamintojo hibridinę pavarą, tai ji yra stebėtinai paprasta, tačiau efektyvi – prieš hidraulinę automatinę šešių laipsnių transmisiją sumontuotas elektros motoras užtikrina tiek gerą dinamiką, tiek mažas degalų sąnaudas (septynviečio SUV nurodomos sąnaudos yra 6,8 l/100 km benzino), tiek tolygų bei sklandų veikimą, kuriuo ir pasižymi tokio tipo pavarų dėžės.
Beje, su hibridiniu modeliu daugiausiai galima vilkti iki 1100 kg sveriančias priekabas, o štai su dyzeliu, kuris komplektuojamas su aštuonių laipsnių dviejų sankabų automatine transmisija, velkamas svoris yra gerokai didesnis ir siekia 2500 kg. Tiesa, ši pavarų dėžė gerokai mažiau patikima nei hidraulinis automatas (daugiau apie tai – vaizdo apžvalgoje).
Kai bandžiau šį modelį naują, bene didžiausias priekaištas buvo dėl kainos, kuri Lietuvoje prasidėjo net nuo 50 tūkst. eurų. Tačiau po kelių metų ketvirtos kartos „Sorento" jau galima įsigyti nuo 17 tūkst. eurų.
Daugiau apie naudotą ketvirtos kartos „Kia Sorento“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.