Vidutinės degalų kainos Lietuvoje sumažėjo – daugiausiai pigo dyzelinas

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Gegužės 12 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės r., Tauruose – 1,839 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,12 Eur/l buvo I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kretingos r. sav., Kartenoje.
Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,839 Eur/l iki 2,12 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,002 Eur/l, arba 2,4 proc. didesnė nei pirmadienį (gegužės 11 d.), kai vidutinė dyzelino kaina degalinėse buvo 1,955 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Naftrus“ degalinėje Pakruojo r. sav., Degučių k. – 1,69 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,984 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo degalinėje Kaune.
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,69 Eur/l iki 1,984 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,864 Eur/l, arba 4,3 proc. didesnė nei pirmadienį (gegužės 11 d.), kai benzino kainų vidurkis degalinėse buvo 1,788 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,79 Eur/l – „Madalva“ degalinėje, esančioje Tauragės r. savivaldybėje (Žygaičių k.).
Didžiausia SND kaina buvo Circle K“ tinklo penkiose degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje (Palangos m. savivaldybė, Šventoji) – 0,999 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,79 Eur/l iki 0,999 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,909 Eur/l, t. y. tokia pati kaina kaip ir pirmadienį (gegužės 11 d.).
Gegužės 11 d., pirmadienį, Lietuvoje didmeninė benzino kaina buvo 1,65 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,77 Eur/l.
Brent naftos kaina rinkoje gegužės 11 d. buvo 104,21 USD/bbl.
Primename, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.