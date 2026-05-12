Vilniuje oficialiai atidaryta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė: infrastruktūros įrengimas kainavo 1,26 mln. eurų

„Šis projektas sustiprins šalies pasirengimą ekstremalioms situacijoms bei užtikrins glaudesnę civilinės ir karinės medicinos integraciją“, – rašoma pranešime.
Projekto įgyvendinimu rūpinosi miesto tvarkymo bendrovė „Grinda“.
Atidarymo metu aikštelėje nusileido Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, atlikęs bandomąjį tūpimą ir pademonstravęs, kaip praktikoje vyktų donorų organų transportavimo operacijos bei reagavimas ekstremalių situacijų metu.
„Ši aikštelė yra svarbi miesto infrastruktūros dalis, kuri tiek stiprina Vilniaus pasirengimą veikti ekstremalių situacijų atvejais, tiek ir yra skirta medicininės pagalbos logistikai. Iki šiol Vilniuje nebuvo nė vienos specialiai tokiems poreikiams pritaikytos aikštelės prie universiteto ligoninės. Ji leis greičiau reaguoti ir taip prisidės prie vilniečių saugumo“, – pranešime cituojamas Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Skelbiama, kad aikštelėje įrengti atskiri įvažiavimo ir išvažiavimo keliai greitosios medicinos pagalbos automobiliams, taip sudarant sąlygos greitam ir sklandžiam paciento ar organų perdavimui.
Taip pat aikštelė paženklinta pagal tarptautinius aviacijos reikalavimus, kad būtų aiškiai atpažįstama pilotams, o įrengtas specialus apšvietimas užtikrina gerą matomumą net sudėtingomis oro sąlygomis.
Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pabrėžia, kad naujoji infrastruktūra iš esmės keičia pagalbos logistiką ir stiprina sveikatos sistemos pasirengimą krizėms.
„Šis projektas – tai kur kas daugiau nei tik sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Tai yra geresnis paslaugų pasiekiamumas ir garantija, kad gyvybiškai svarbi pagalba bus suteikta laiku, nepaisant įvairiausių aplinkybių. Ši infrastruktūra tampa esmine grandimi, leidžiančia realizuoti glaudų institucijų bendradarbiavimą, kuris užtikrina ir sveikatos sistemos pasirengimą“, – cituojama sveikatos apsaugos ministrė.
Savivaldybės teigimu, naujoji aikštelė leis užtikrinti greitesnę medicininę evakuaciją, operatyvesnį sunkių pacientų ir sužeistųjų transportavimą bei sudarys geresnes sąlygas bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms.
Iki šiol sraigtasparniai itin skubiais atvejais leisdavosi Santariškių gatvės žiedinėje sankryžoje, kurios infrastruktūra nebuvo pritaikyta saugiems tokio pobūdžio nusileidimams.
