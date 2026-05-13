Vos per ketvirtį – milijardas nuostolio: „Porsche“ išgyvena sumaištį automobilių pramonėje

Palyginti pirmuoju 2025 m. ketvirčiu, kai Štutgarte įsikūrusi patronuojančioji įmonė patyrė 1,08 mlrd. eurų nuostolį, šiemet jos nuostoliai šiek tiek sumažėjo.
Porsche ir Piechų šeimoms priklausanti įmonei teko apskaityti jos turimų įmonių grupės „Volkswagen“ akcijų vertės sumažėjimą, kurio suma siekė 1,3 mlrd. eurų.
Tiek didžiausia Europos automobilių gamintoja „Volkswagen“, tiek jos sportinių automobilių gamybos padalinys „Porsche“ šiuo metu išgyvena sudėtingas rinkos sąlygas ir sumaištį automobilių pramonėje.
Įmonės „Porsche“ SE generalinis direktorius Hansas Dieteris Pötschas teigė, kad pagal akcijų vertės sumažėjimą pakoreguotu pagrindu įmonė dirbo pelningai ir sugebėjo dar labiau sustiprinti savo finansinę struktūrą.
„Tuo pačiu metu verslo modeliai, kurie ilgą laiką puikiai tarnavo mūsų pagrindiniams investiciniams projektams, dabar turi būti pertvarkyti“, – pridūrė jis.
