AutoRinka

Ketvirtadienį degalų kainos šalyje toliau traukėsi: kokius skaičius užfiksavo degalinėse

2026 m. gegužės 14 d. 12:42
Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų (SND) kainos Lietuvoje ketvirtadienio rytą sumažėjo atitinkamai 0,2 proc., 0,4 proc. ir 0,3 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Daugiau nuotraukų (1)
Dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,83 euro iki 2,09 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,96 euro ir buvo 0,4 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,97 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,83 euro, o didžiausia – „Viada“ tinklo 21 degalinėje, „Circle K“ tinklo 11 degalinių, „Baltic Petroleum“ degalinėje Neringoje ir „Degtos“ degalinėje Vievyje. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,09 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,69 euro iki 1,95 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,82 euro ir buvo 0,2 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,83 euro).
Susiję straipsniai
Brangymetis – tikra aukso gysla šios įrangos montuotojams: laukiančiųjų eilė – net iki liepos

Brangymetis – tikra aukso gysla šios įrangos montuotojams: laukiančiųjų eilė – net iki liepos

Vidutinės degalų kainos Lietuvoje sumažėjo – daugiausiai pigo dyzelinas

Vidutinės degalų kainos Lietuvoje sumažėjo – daugiausiai pigo dyzelinas

Degalinėse – netikėtumai: štai kokie pokyčiai nutiko per savaitgalį

Degalinėse – netikėtumai: štai kokie pokyčiai nutiko per savaitgalį

Pigiausias benzinas ketvirtadienį buvo „Baltic Petroleum“ tinklo dviejose degalinėse Vilniuje ir Lazdijuose bei „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,69 euro, o brangiausias – „Viada“ tinklo 29 degalinėse, „Circle K“ tinklo 12 degalinių ir „Degtos“ degalinėje Vievyje, kur kainavo 1,95 euro.
Tuo metu dujų kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,79 euro iki 0,98 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,90 euro, arba 0,3 proc. mažesnė nei trečiadienį (0,90 euro).
Mažiausia dujų kaina fiksuota „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone – 0,79 euro, o didžiausia – „GM Circle K“ degalinėje Šakių rajone, kur litras dujų kainavo 0,98 euro.
Didmeninė benzino kaina gegužės 13 dieną Lietuvoje buvo 1,67 euro, o dyzelinas kainavo 1,77 euro.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 105,88 JAV dolerio už barelį.
degalaiKainosbenzinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.