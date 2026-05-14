Sėsti prie vairo bet kas nebegalėtų: pavežėjus nori rimtai suimti į nagą

Lietuvos platformų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Linas Mazgeika sako, kad visi siūlomi reikalavimai yra pagrįsti, o didesnė atsakomybė platformoms ir vežėjams būtų naudinga tiek darbuotojams, tiek keleiviams.
Vienas daugiausiai diskusijų sukėlusių pokyčių – griežtinami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, vairuotojams.
Seimo narė Agnė Širinskienė savo feisbuko paskyroje stebėjosi, kad Seime pateikiamas Kelių transporto kodekso pakeitimas, kuris nustato naują reikalavimą: „Lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, vairuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos.“
„Kai pagalvoji, kad tokie reikalavimai socialdemokratų koalicijos partneriui būtų, kaip šoferiui bent jau“, – svarstė ji.
Įstatymo pakeitimo projekte nurodoma, kad „Lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, vairuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:
1) buvo nuteistas bent už vieną tyčinį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVII, XVIII skyriuose, 144, 145 straipsniuose, XX, XXI skyriuose, 156–162 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;
2) buvo nuteistas bent už vieną baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Baudžiamojo kodekso XX ir XXI skyriuose, ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);
3) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.“
Nors panašus nepriekaištingos reputacijos reikalavimas buvo ir anksčiau, dabar jis papildytas.
Taigi, dabar numatyta, kad vairuotoju negalės dirbti asmuo, teistas už tam tikrus tyčinius nusikaltimus, susijusius su žmogaus sveikata, laisve, seksualiniais nusikaltimais ar nusikaltimais žmogui. Taip pat draudimas galiotų asmenims, neatlikusiems bausmės už tam tikrus baudžiamuosius nusižengimus. Išliks ir nuostata, kad vairuotojai negali piktnaudžiauti alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis.
Naujovės palies ir taksi įmones. Jos turės užtikrinti, kad įdarbinami vairuotojai turėtų galiojantį ES, EEE, NATO šalių, Šveicarijos arba Ukrainos vairuotojo pažymėjimą bei mažiausiai dvejų metų vairavimo stažą.
Be to, įmonės turės tikrinti, ar vairuotojai atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus. Patys vairuotojai bus įpareigoti pateikti tai įrodančius dokumentus ir nedelsdami informuoti darbdavį, jei prarastų teisę vairuoti ar nebeatitiktų reputacijos reikalavimų.
Lietuvos platformų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Linas Mazgeika teigia, kad siūlomi Kelių transporto kodekso pakeitimai, numatantys griežtesnius reikalavimus platformoms ir vežimo paslaugas teikiančioms įmonėms, yra sveikintini.
Komentuodamas siūlymus griežtinti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir įpareigoti įmones tikrinti vairuotojus, L. Mazgeika teigė, kad tai, jo žiniomis, būtų naujas reikalavimas.
„Mūsų pozicija tokia – kuo daugiau atsakomybės įmonėms ir platformoms, tuo geriau. Reikalavimai yra sveikintini, o sankcijos už jų nesilaikymą turėtų būti kuo griežtesnės“, – sakė jis.
Anot jo, šiuo metu platformos didelę atsakomybės dalį perkelia vairuotojams, nors realiai pačios kontroliuoja darbo sąlygas.
Skola valstybei – kliūtis gauti leidimą
Keičiasi ir taisyklės dėl skolų valstybei. Keleivių vežėjai už atlygį lengvaisiais automobiliais negalės turėti mokestinių ar nemokestinių nepriemokų valstybės ar savivaldybių biudžetams, nebent mokėjimai būtų oficialiai atidėti arba dėl jų vyktų mokestiniai ginčai.
Jei paaiškėtų pažeidimai, Transporto saugos administracija pirmiausia įspėtų vežėją ir suteiktų penkias darbo dienas trūkumams pašalinti. Nepašalinus pažeidimų, leidimo galiojimas galėtų būti sustabdytas.
L. Mazgeika taip pat palankiai įvertino siūlymą neleisti keleivių vežimo veiklos vykdyti įmonėms, turinčioms mokestinių ar kitų skolų valstybei.
„Tai geras ir sveikintinas dalykas. Tokie pakeitimai reiškia didesnius įpareigojimus ir didesnius reikalavimus paslaugų teikėjams“, – sakė jis.
Vis dėlto jis atkreipė dėmesį, kad situacija būtų kur kas sudėtingesnė, jei tokie ribojimai būtų tiesiogiai taikomi individualiai dirbantiems pavežėjams.
„Jeigu tokie ribojimai būtų taikomi individualiems vairuotojams, kiltų klausimas, kaip žmogui grąžinti skolas, jei jam būtų apribota galimybė dirbti ir užsidirbti“, – pažymėjo L. Mazgeika.
Kaip naujienų portalui Lrytas teigė „Bolt“ pavėžėjimo paslaugos vadovas Laimonas Jakštys, visi vairuotojai, prieš pradėdami teikti pavėžėjimo paslaugas per tokias platformas kaip „Bolt“, privalo atitikti griežtus Transporto kodekse numatytus reikalavimus.
„Pavėžėjimo veikla užsiimantys vairuotojai ir dabar turi būti nepriekaištingos reputacijos – kiekvienas vairuotojas, norintis Lietuvoje teikti pavėžėjimo paslaugas ir gauti leidimą, sutinka, jog Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) jį tikrins oficialiuose nusižengimų registruose ir įvertins jo atitiktį reputacijos reikalavimams.
Kiekvienam vairuotojui suteikdama leidimą LTSA turi tikrinti, ar šis:
nebuvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, dėl kurio teistumas nėra išnykęs ar panaikintas
nebuvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir nėra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo)
pateikė pažymą, įrodančią, kad nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.
Be šių reikalavimų, vairuotojas taip pat turi turėti galiojantį Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba Ukrainoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, turėti ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, įsigyti papildomą transporto priemonės draudimą, būti neskolingas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir kt.“, – dėstė vadovas.
Jis taip pat pažymėjo, kad tik pateikęs visus reikalingus dokumentus vairuotojas gauna LTSA leidimą teikti pavėžėjimo paslaugas, o „Bolt“, savo ruožtu, tikrina, ar vairuotojas, bendradarbiaujantis su platforma, turi galiojantį LTSA leidimą.
L. Jakštys mano, kad Seime šiuo metu svarstomi Kelių transporto kodekso pakeitimai suteiks daugiau papildomo teisinio aiškumo, kokie konkretūs baudžiamieji nusižengimai nebeleis vertinti asmens kaip turinčio nepriekaištingą reputaciją.
Tai, anot jo, aktualu tiek asmenims, siekiantiems gauti leidimą teikti pavėžėjimo paslaugą, tiek institucijoms, kurios dalyvauja išduodant vairuotojams reikalingas pažymas ir leidimus.
Draudimas vietoje taksometro naudoti kitą įrangą
Dar viena svarbi naujovė – draudimas vietoje taksometro naudoti programinę ar techninę įrangą, automatiškai apskaičiuojančią kelionės kainą. Taksi automobiliai privalės turėti oficialiai registruotą taksometrą, susietą su reikalavimus atitinkančiu spausdintuvu arba kasos aparatu.
Pokyčiai ir vežėjams autobusais bei oro uostams
Pakeitimai palies ir autobusų stotis bei oro uostus. Jų valdytojai turės ne tik viešai skelbti informaciją apie infrastruktūros naudojimą, bet ir automatizuotai bei operatyviai informuoti apie reisų atšaukimus ar nukrypimus nuo tvarkaraščių. Jei automatinis informavimas neveiktų, duomenys turėtų būti perduoti ne vėliau kaip per vieną valandą.
Numatoma, kad šie pakeitimai turėtų sustiprinti keleivių saugumą, užtikrinti skaidresnę taksi veiklą ir griežtesnę transporto rinkos priežiūrą.
