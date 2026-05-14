Tai paliestų kiekvieną vairuotoją: Seime – siūlymas, kuris padėtų užmaršiems

Ketvirtadienį tai numatančias Mišrios Seimo narių grupės seniūno Viktoro Fiodorovo pateiktas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 84 parlamentarai, prieš nebuvo, 2 susilaikė. Projektą svarstys Teisės ir teisėtvarkos (TTK) komitetas, o plenarinėje salėje jis vėl atsiras birželio 23 d.
Jei Seimas pritartų, „Regitra“ vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka likus 5 darbo dienoms iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigos turėtų apie tai informuoti vairuotojus.
Pasak V. Fiodorovo, vairuotojui pamiršus laiku atlikti techninę transporto priemonės apžiūrą, jis gali gauti baudą už tokio automobilio vairavimą ir taip pat patirti rimtų finansinių nuostolių patekus į eismo įvykį.
„Todėl manau, kad reikėtų iš anksto informuoti vairuotojus apie tai, kad automobilio techninė apžiūra yra besibaigianti ir reikia ją pratęsti.Tai būtų pagalba visiems vairuotojams“, – pristatydamas projektą sakė V. Fiodorovas.
Palaikyti iniciatyvą ragino ir liberalas Andrius Bagdonas.
„Jeigu įstatymu įtvirtinsime tokią galimybę, manau, kad vairuotojai vertintų tai palankiai“, – sakė A. Bagdonas.
Šiuo metu „Regitra“ informuoja vairuotoją apie tai, kad yra sustabdytas jo automobilio dalyvavimas viešajame eisme, kadangi baigė galioti techninė apžiūra.
ELTA primena, kad kadenciją baigęs Seimas svarstė buvusios parlamentarės Ievos Kačinskaitės-Urbonienės iniciatyvą įpareigoti „Regitrą“ iš anksto informuoti visus vairuotojus apie besibaigiantį jų automobilių draudimą ir techninę apžiūrą. Tačiau tai siūlančios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos nebuvo priimtos.