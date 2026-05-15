Įspėja krovinių vežėjus: vienoje Lietuvos vietoje vėl vyks tikrinimai

2026 m. gegužės 15 d. 09:51
Valdas Pryšmantas
Automagistralėje prie Klaipėdos esančiame kontrolės poste turėtų būti įrengtos naujos vilkikų svarstyklės, kurios tikrintų visus iš eilės krovinių vežėjus.
Ties Dirvupių kaimu esančiame poste jau beveik dešimtmetį neveikia preliminaraus svėrimo įranga, kuri transporto priemonės ir jo krovinio svorį nustato vilikui nesustojus. Šios svarstyklės veikė nuo įrengimo 2010-aisiais iki 2017-ųjų, naujienų portalo VE.lt žiniomis, jos nuolat gedo, priežiūra buvo brangi.
Dabar ruošiamasi svarstykles atnaujinti – Susisiekimo ministerija skelbia, kad gegužę bus paskelbtas įrangos įsigijimo konkursas.
Teigiama, kad per ateinančius dvejus metus visoje Lietuvoje turėtų būti įrengta iš viso 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių, kai dabar jų veikia dvi.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, jog įrangos atnaujinimo darbai prasideda nuo Klaipėdos.
„Pradedame nuo Klaipėdos stacionaraus kontrolės posto, kur kasdien juda vilkikų srautai, keliaujantys į Klaipėdos uostą ir iš jo“, – pranešime sakė J. Taminskas.
Klaipėdos krovininio transporto patikrinimo postas veikti pradėjo 2010 metais, į jį privalo užsukti visi pravažiuojantys vilkikai. Perkrauti krovininiai automobiliai nukreipiami detalesnei patikrai siekiant nustatyti, ar nepažeidžia reikalavimų.
Posto įrengimas kainavo apie 2,5 mln. eurų (8,64 mln. litų).
