Įspėja krovinių vežėjus: vienoje Lietuvos vietoje vėl vyks tikrinimai

Ties Dirvupių kaimu esančiame poste jau beveik dešimtmetį neveikia preliminaraus svėrimo įranga, kuri transporto priemonės ir jo krovinio svorį nustato vilikui nesustojus. Šios svarstyklės veikė nuo įrengimo 2010-aisiais iki 2017-ųjų, naujienų portalo VE.lt žiniomis, jos nuolat gedo, priežiūra buvo brangi.
Dabar ruošiamasi svarstykles atnaujinti – Susisiekimo ministerija skelbia, kad gegužę bus paskelbtas įrangos įsigijimo konkursas.
Teigiama, kad per ateinančius dvejus metus visoje Lietuvoje turėtų būti įrengta iš viso 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių, kai dabar jų veikia dvi.
Į Lietuvą grįžo 272 Minsko sulaikyti vilkikai: didžioji dauguma vairuotojų – Baltarusijos piliečiai
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, jog įrangos atnaujinimo darbai prasideda nuo Klaipėdos.
„Pradedame nuo Klaipėdos stacionaraus kontrolės posto, kur kasdien juda vilkikų srautai, keliaujantys į Klaipėdos uostą ir iš jo“, – pranešime sakė J. Taminskas.
Klaipėdos krovininio transporto patikrinimo postas veikti pradėjo 2010 metais, į jį privalo užsukti visi pravažiuojantys vilkikai. Perkrauti krovininiai automobiliai nukreipiami detalesnei patikrai siekiant nustatyti, ar nepažeidžia reikalavimų.
Posto įrengimas kainavo apie 2,5 mln. eurų (8,64 mln. litų).