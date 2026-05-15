Paaiškėjo penktadienio degalų kainos: štai, kur pigiausia

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Gegužės 15 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Utentros“ degalinėje Utenoje – 1,819 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,099 Eur/l buvo „Viada“ tinklo 20 degalinių,“Circle K“ tinklo 10 degalinių, „Baltic Petroleum“ degalinėje Neringos sav. ir „Degtos“ degalinėje Elektrėnų sav., Vievyje.
Dyzelino kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,819 Eur/l iki 2,099 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,942 Eur/l, arba 1,3 proc. mažiau nei ketvirtadienį (gegužės 14 d.), kai buvo 1,967 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina penktadienio rytą buvo „Jozita“ tinklo dviejose degalinėse Klaipėdos r. sav. (Gargždai) ir Pakruojo r. sav. (Kuosiškių k.) – 1,68 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,959 Eur/l buvo „Viada“ tinklo 28 degalinėse,“Circle K“ tinklo 12 degalinių ir „Degtos“ degalinėje Elektrėnų sav., Vievyje.
Benzino kainos penktadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,68 Eur/l iki 1,959 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,807 Eur/l, arba 1,1 proc. mažiau nei ketvirtadienį (gegužės 14 d.), kai buvo 1,828 Eur/l.
Mažiausia SND kaina penktadienio rytą buvo 0,79 Eur/l – „Madalva“ degalinėje, esančioje Tauragės r. savivaldybėje (Žygaičių k.) ir Jozita“ tinklo 29 degalinėse.
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo dviejose degalinėse Raseinių r. sav (Pikelių k.) ir Šilalės r. sav. (Košių II k.) – 0,989 Eur/l.
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,79 Eur/l iki 0,989 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,897 Eur/l, arba 0,4 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (gegužės 14 d.), kai buvo 0,901 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina gegužės 14 d., ketvirtadienį, Lietuvoje buvo 1,67 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,76 Eur/l (trečiadienį didmeninė benzino kaina buvo 1,67 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,77 Eur/l).
Brent naftos kaina rinkoje gegužės 14 d. buvo 105,72 USD/bbl (gegužės 13 d. buvo 105,88 USD/bbl).
Primename, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.