Degalų kainos vėl pasikeitė: štai kurios degalinės labiausiai išsiskiria

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Gegužės 18 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Jozita“ tinklo 15 degalinių – 1,79 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,12 Eur/l buvo I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kretingos r. sav. (Kartena).
Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,79 Eur/l iki 2,12 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,922 Eur/l, arba 1 proc. mažiau nei penktadienį (gegužės 15 d.), kai buvo 1,942 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurai) – 1,689 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,959 Eur/l buvo „Viada“ tinklo 23 degalinėse ir „Circle K“ tinklo 10 degalinių.
Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,689 Eur/l iki 1,959 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,801 Eur/l, arba 0,3 proc. mažiau nei penktadienį (gegužės 15 d.), kai buvo 1,807 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,78 Eur/l – „Skulo“ degalinėje, esančioje Tauragės r. savivaldybėje (Žygaičių k.) ir Jozita“ tinklo 29 degalinėse.
Didžiausia SND kaina buvo „GM Circle K“ tinklo degalinėje Šakių r. sav. (Girėnų k.) – 0,987 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,78 Eur/l iki 0,987 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,891 Eur/l, arba 0,7 proc. mažesnė nei penktadienį (gegužės 15 d.), kai buvo 0,897 Eur/l.