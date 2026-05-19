Pamatykite patys – per Lietuvą važiuoja įspūdingų automobilių karavanas

2026 m. gegužės 19 d. 15:32
Valdas Pryšmantas
Klaipėdoje stabtelėjo klasikinių automobilių ralyje dalyvaujančios retos istorinės transporto priemonės.
Miesto centre, prie vieno iš viešbučių, pirmadienį vakare buvo galima pamatyti bent septynis išskirtinės išvaizdos „Jaguar“ automobilius.
Tarp jų – 1961–1974 metais gaminti „Jaguar E-Type“, taip pat gražuolis roadsteris „Jaguar XK150“. Šie dviviečiai sportiniai automobiliai su nuimamu stogu gaminti 1957–1961 metais.
Automobiliai su Vokietijos registracijos numeriais pažymėti renginio ženklais – nurodoma, kad tai gegužės 10–29 dienomis vykstantis ralis „Baltic hanse tour“.
Jo maršrutas driekiasi per Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją.
