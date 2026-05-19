Pamatykite patys – per Lietuvą važiuoja įspūdingų automobilių karavanas

Miesto centre, prie vieno iš viešbučių, pirmadienį vakare buvo galima pamatyti bent septynis išskirtinės išvaizdos „Jaguar“ automobilius.
Tarp jų – 1961–1974 metais gaminti „Jaguar E-Type“, taip pat gražuolis roadsteris „Jaguar XK150“. Šie dviviečiai sportiniai automobiliai su nuimamu stogu gaminti 1957–1961 metais.
Automobiliai su Vokietijos registracijos numeriais pažymėti renginio ženklais – nurodoma, kad tai gegužės 10–29 dienomis vykstantis ralis „Baltic hanse tour“.
Jo maršrutas driekiasi per Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją.