Seimas atmetė siūlymą taikyti 50 proc. nuolaidą autobusų bilietams

Tokią Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nario Tomo Tomilino iniciatyvą po pateikimo antradienį palaikė 27 parlamentarai, prieš buvo 16, susilaikė 26. Seimo sprendimu, projektas grąžintas tobulinti.
T. Tomilinas siūlė, kad viešojo transporto lengvata, kaip ir šiuo metu taikomos nuolaidos kelionėms traukiniu, galiotų laikinai, kol bus suvaldyta kuro krizė Artimuosiuose Rytuose ir degalų kainos taps labiau prognozuojamos.
Jei Seimas būtų pritaręs, Vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo.
T. Tomilino nuomone, dabartinė sistema, kai nuolaida taikoma traukinių, bet ne autobusų keleiviams, nėra sąžininga, ji diskriminuoja tuos, kuriems keliauti traukiniais yra nepatogu ar net neįmanoma.
„Gyventojai, šalia kurių namų nėra patogios susisiekimo traukiniais sistemos, pagrįstai piktinasi ir jaučiasi diskriminuojami tokios lengvatos. Šią situaciją būtina keisti ir leisti žmonėms pigiau naudotis viešuoju transportu, kai kuro kainos yra pasiekę aukštumas“, – sako T. Tomilinas.
Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, viešojo keleivinio transporto priemiestinio susisiekimo maršrutais naudojasi 4,4 karto daugiau žmonių nei kelionėmis traukiniais.
„Susisiekimo ministerija sako, kad traukiniais keliavo beveik 6 milijonai keleivių, kurie pasinaudojo taikoma nuolaida, tačiau autobusais tuo pačiu laiku pervežta apie 26 milijonai. 4 kartus daugiau žmonių nuolaidomis pasinaudoti negalėjo“, – pastebi T. Tomilinas.
Todėl, jo nuomone, sprendimai turėtų būti nukreipti būtent į viešojo keleivinio transporto paslaugų skatinimą. Tikimasi, kad pasiūlytos įstatymo pataisos paskatintų gyventojus naudotis šiomis paslaugomis.
Kartu su T. Tomilinu įstatymo pataisas teikė Seimo demokratų, socialdemokratų, „aušriečių“, konservatorių, „valstiečių“, Mišrios Seimo narių grupės atstovai.