Seimas pritarė G. Nausėdos veto: tobulins Klaipėdos jūrų uosto įstatymą

Už tai, kad atnaujinta įstatymo projekto redakcija būtų svarstoma Seime, balsavo 104 Seimo nariai, 3 prieštaravo.
Anksčiau parlamente šio įstatymo projektas praėjo visus tris balsavimo etapus ir praėjusią savaitę buvo ant šalies vadovo G. Nausėdos stalo pasirašyti, tačiau šis teigė, kad priimtas projektas atveria galimybes į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu.
Skelbta, kad taip pažeidžiamas Konstitucijos 137 straipsnis, kuris numato, jog draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams yra „absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių“.
„Siūloma pakeisti teisinį reguliavimą taip, kad būtų aiškiai uždraustas laivų su branduoliniu ginklu įplaukimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą be jokių išimčių, (…) o laivų su branduolinėmis jėgainėmis atveju palikti ribotą išimtį, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams“, – teigiama naujos redakcijos projekte.
Įstatymą Seimui anksčiau pateikusi Susisiekimo ministerija Eltai teigė pastabų iš institucijų dėl šios nuostatos derindama projektą nesulaukusi.
Visgi naujame projekte nurodyta, kad šiuo atveju, Seimo kanceliarijos Teisės departamentui nepateikus pastabos dėl galimo prieštaravimo Konstitucijai, nesuveikė parlamento vidinė prevencinė kontrolės sistema.
Susisiekimo ministerija teigė, kad parlamento priimtame projekte yra įtvirtintas teisinis saugiklis, kuris numato, jog draudimas įplaukti laivams su branduolinėmis jėgainėmis ir branduoliniu ginklu yra lankstus bei pritaikomas pagal esamą geopolitinę situaciją.
Pagrindiniu komitetu, svarstančiu pataisas, paskirta Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK). Įstatymo projektas svarstymui į parlamento plenarinę salę grįžti turėtų gegužės 21 d.
Projektu bus įvykdyta Klaipėdos jūrų uosto pertvarka
Kaip skelbta anksčiau, Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto įstatymo pakeitimais siekiama užtikrinti, kad uosto žemė ir infrastruktūra būtų naudojamos pagal paskirtį.
Keičiamas uosto infrastruktūros mokesčio ir žemės nuomos teisinio reguliavimo modelis – strateginiai principai bus sprendžiami Vyriausybės lygmeniu, o techniniai klausimai deleguojami Susisiekimo ministerijai.
Kaip anksčiau yra teigusi susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė, pokyčiai padės užtikrinti vienpakopį uosto valdymą, kuris yra paprastesnis nei dabartinis, leistų efektyviau organizuoti sprendimų priėmimą ir atitiktų Akcinių bendrovių įstatymą.
Taip pat numatoma sustiprinti ir investicinę aplinką, griežtinti nacionalinio saugumo saugiklius – numatyta, kad uostas išliks atviras vidaus ir tarptautinei laivybai, tačiau tik tuo atveju, jei tai neprieštarauja valstybės saugumo interesams.
Esant grėsmėms ar pasikeitus geopolitinei situacijai, laivyba uoste bus ribojama arba stabdoma.
Tuo metu siekiant efektyvesnio reagavimo į taršos incidentus uoste, pakeistas aplinkosauginės atsakomybės paskirstymas – uosto žemės naudotojai dabar yra atsakingi už dugno tvarkymą 30 metrų pločio akvatorijos juostoje prie krantinių.
ELTA primena, kad Klaipėdos uostas ketina 100 hektarų – iki 657 hektarų – išplėsti savo pietinę dalį. Kaip sakė uosto generalinis direktorius Algis Latakas, projektui pilnai išvystyti reikės maždaug 1,4 mlrd. eurų viešų ir privačių investicijų.
Plėtrą pabaigti planuojama iki 2028 m. pabaigos.
