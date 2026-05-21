Ketvirtadienio rytą benzino ir dyzelino kainos sumažėjo

2026 m. gegužės 21 d. 12:27
Vidutinės benzino ir dyzelino kainos ketvirtadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo atitinkamai 0,4 proc. ir 0,6 proc., o suskystintos naftos dujos (SND) brango 0,3 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūrai (LEA).
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,83 euro iki 2,09 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,95 euro ir buvo 0,6 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,97 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Emsi“ degalinėje Marijampolės savivaldybėje – 1,83 euro, o didžiausia – Baltic Petroleum“ degalinėje Neringoje, kur litras dyzelino kainavo 2,09 euro.
Benzino kainos degalinėse svyravo nuo 1,72 euro iki 1,98 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,85 euro ir buvo 0,4 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,85 euro).
Pigiausias benzinas degalinėse fiksuotas Sauridos“ degalinėje Visagine, kur ketvirtadienį jo kaina siekė 1,72 euro. Didžiausia benzino kaina – 1,98 euro – buvo „Leosta“ degalinėje Telšių rajone.
Tuo metu dujų kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,76 euro iki 0,98 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,88 euro ir buvo 0,3 proc. didesnė nei trečiadienį (0,88 euro).
Mažiausia dujų kaina fiksuota „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 0,76 euro, o brangiausiai SND atsiėjo „GM Circle K“ degalinėje Šakių rajone, kur litras dujų kainavo 0,98 euro.
Agentūros duomenimis, didmeninė benzino kaina gegužės 20 dieną Lietuvoje buvo 1,70 euro, o dyzelinas kainavo 1,78 euro.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 105,02 JAV dolerio už barelį.
