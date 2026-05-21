Parkavimo pokyčiai Kaune: šioje vietoje didinama rinkliava

2026 m. gegužės 21 d. 08:38
Mažiau nei prieš dvejus metus Senamiestyje pradėjusi veikti Sumažintos taršos zona (STZ) davė apčiuopiamų rezultatų – tranzitas sumažėjo trečdaliu. Lygiagrečiai imamasi pokyčių ir pabaigos link artėjant Rotušės aikštės rekonstrukcijai – siekiant suvienodinti tvarką, čia nelieka laikinai įrengtos oranžinės automobilių stovėjimo zonos, rašoma Kauno miesto savivaldybės pranešime žiniasklaidai.
Parkavimo pasikeitimai
„Grįžtame prie ankstesnės tvarkos – Rotušės aikštė ir jos prieigos priklausys Senamiesčio rinkliavos zonai ir čia automobilio parkavimas valandai kainuos 2 eurus. Atvykstantieji asmeniniais reikalais papildomai pinigų neišleis, nes į STZ mokestį įskaičiuota pirmoji valanda už automobilio stovėjimą“, – primena Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Oranžinė zona, kurioje viena valanda parkavimo kainavo eurą, galiojo vykstant Rotušės aikštės rekonstrukcijai. Tai buvo lengvata verslininkams tol, kol vyko darbai.
Senamiesčio zonoje tarp Santakos parko ir Birštono gatvės, į kurią pateks Rotušės aikštė ir jos prieigos, rinkliava renkama visomis dienomis visą parą.
Sumažintas tranzitas
Siekiant mažinti tranzitą siauromis Senamiesčio gatvėmis, 2024 m. vasarą Sumažintos taršos zonoje pradėtas taikyti 2 eurų mokestis.
Transporto ir eismo organizavimo specialistai skaičiuoja, kad iki šiol toks sprendimas padėjo Senamiestyje tranzitą sumažinti bemaž trečdaliu.
Šv. Gertrūdos, Gimnazijos–Birštono g. bei Karaliaus Mindaugo pr. prieigose vairuotojus pasitinka 10 transporto priemonių atpažinimo vietų. Jos įrengtos A. Jakšto, M. Valančiaus, Kumelių, M. Daukšos, J. Jablonskio, Kurpių, Palangos, L. Zamenhofo gatvėmis, taip pat Karaliaus Mindaugo prospekto prieigose ties Aleksoto gatvele.
Apie patekimą į STZ įspėja įrengtos švieslentės su užrašu „Mokama zona 2 Eur“ ir kiti informaciniai ženklai.
Antradienį pokyčiams dėl rinkliavos zonų pakeitimo Rotušės aikštėje pritarė posėdžiavusi miesto taryba.
