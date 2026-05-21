Dėl oro pavojaus sutrikęs traukinių eismas – atstatytas: buvo paveikti trys maršrutai, numatomi vėlavimai

2026 m. gegužės 21 d. 17:08
Ketvirtadienio vakarą paskelbus oro pavojų Utenos apskrityje, buvo paveikti trijų traukinių maršrutai, pranešė „LTG Link“.
Dėl oro pavojaus buvo paveikti 3 traukinių maršrutai Turmantas-Vilnius, Vilnius-Turmantas ir Vilnius-Ignalina. Vienas traukinys sustabdytas Naujojoje Vilniuje, kad neišvyktų į zoną, kur buvo paskelbtas oro pavojus.
17.43 val. traukinių eismas atkurtas. Iš viso paveikta apie 180 keleivių. Numatomas apie 50 min. dalies traukinių vėlavimas.
Paskelbus oro pavojų, buvo pranešta, kad paveikti trys maršrutai: Turmantas–Vilnius, Vilnius–Turmantas ir Ignalina–Vilnius.
Du traukiniai sustabdyti Dūkštų stotyje, keleiviai evakuoti į saugią vietą. Vienas traukinys sustabdytas Naujojoje Vilniuje, kad neišvyktų į paskelbtą pavojaus zoną.
Visa aktuali informacija keleiviams bus skelbiama www.ltglink.lt.
